HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor?

Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş.’nin son dönemde attığı adımlar, sektörde yeni bir yaklaşımın sinyallerini veriyor.

Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor?

Medikal mobilite çözümleri alanında faaliyet gösteren Kensa Medikal A.Ş. (https://www.kensatekerleklisandalye.com), Kensa Tekerlekli Sandalye markasıyla akülü tekerlekli sandalye alanındaki büyüme hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımı, teknoloji odaklı vizyonu ve planlı şube yapılanmasıyla sektörde dikkat çekiyor.

Ana merkezi Karacaoğlan 6167 Sk. No:40/V Bornova / İzmir adresinde bulunan Kensa Medikal A.Ş., bu kapsamda ilk şubesini İzmir Bayraklı’da açtı. Bunun yanı sıra, Bornova’daki ana merkezde Kensa Tekerlekli Sandalye markasına özel olarak oluşturulan showroom alanının ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.

Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor? 1

Kensa Medikal A.Ş., Kensa Tekerlekli Sandalye markası altında sunduğu akülü tekerlekli sandalye çözümlerini şirketin ana odak alanlarından biri olarak konumlandırıyor. Firma, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinde yeni şubeler açarak hem erişilebilirliği artırmayı hem de satış ve satış sonrası hizmet ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kensa Medikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mert Karaca, şirketin bugün geldiği noktaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kensa Tekerlekli Sandalye markasının uzun vadeli bir emek, saha tecrübesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen bir vizyonun sonucu olduğunu vurguladı. Karaca, akülü tekerlekli sandalye alanında yalnızca ürün sunmayı değil, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıran, güven veren ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor? 2
Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Kensa Tekerlekli Sandalye markası altında geliştirilecek yeni akülü tekerlekli sandalye modellerinde yapay zekâ destekli sistemler yer alacak. Bu sistemlerin sürüş güvenliğini artıran, kullanıcıyı destekleyen ve daha kontrollü bir kullanım sunan teknolojiler içermesi planlanıyor.

Kensa Medikal A.Ş., ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcı geri dönüşlerini temel referans olarak alıyor. Şirket, akülü tekerlekli sandalye ürünlerinde her yıl kullanıcı deneyimlerine göre düzenli güncellemeler yaptığını ve bu yaklaşımın kendilerini sektördeki diğer firmalardan ayıran önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte firma, satış sonrası destek süreçlerinde hızlı geri dönüş ve etkin çözüm anlayışıyla hareket ederek kullanıcı memnuniyetini ön planda tutuyor.
Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor? 3
Şirket bünyesinde yürütülen teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarında, yönetim tarafında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Ufuk Demirel’in de yer aldığı aktarıldı.

Kensa Medikal A.Ş., Kensa Tekerlekli Sandalye markasıyla; ana merkezde konumlanan showroom, genişleyen şube ağı, kullanıcı deneyimine dayalı ürün geliştirme anlayışı ve güçlü satış sonrası destek sistemiyle akülü tekerlekli sandalye sektöründe kalıcı ve istikrarlı bir konum elde etmeyi hedefliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te hareketli gece! 'Üfleme pazarlığı' kamerada: "Hangisi yararıma?"Karabük'te hareketli gece! 'Üfleme pazarlığı' kamerada: "Hangisi yararıma?"
Ordu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliğiOrdu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tekerlekli sandalye Akülü Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

Diğer Haberler

Bakan Kacır açıkladı! Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için kritik adım

Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosistemi için kritik adım

Nvidia'dan Groq hamlesi: Yapay zeka çipi üreticisi ile lisans anlaşması imzaladı

Nvidia'dan Groq hamlesi: Yapay zeka çipi üreticisi ile lisans anlaşması imzaladı

iPhone Fold'un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri!

iPhone Fold'un görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri!

Telegram'ın kurucusu Durov: "Macron, AB'yi dijital Gulag'a çeviriyor"

Telegram'ın kurucusundan Macron'a 'dijital Gulag' eleştirisi

WhatsApp'tan depolama sorunlarına çözüm: "Seçmeli temizlik" özelliği geliyor!

WhatsApp'a "seçmeli temizlik" geliyor!

Ekran altı kameralı RedMagic 11 Air geliyor: Özellikleri sızdırıldı

Ekran altı kameralı telefon geliyor: Özellikleri sızdırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.