Akülü tekerlekli sandalye alanında neler değişiyor? Kensa Medikal A.Ş. ne yapıyor?

Medikal mobilite çözümleri alanında faaliyet gösteren Kensa Medikal A.Ş. (https://www.kensatekerleklisandalye.com), Kensa Tekerlekli Sandalye markasıyla akülü tekerlekli sandalye alanındaki büyüme hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımı, teknoloji odaklı vizyonu ve planlı şube yapılanmasıyla sektörde dikkat çekiyor.

Ana merkezi Karacaoğlan 6167 Sk. No:40/V Bornova / İzmir adresinde bulunan Kensa Medikal A.Ş., bu kapsamda ilk şubesini İzmir Bayraklı’da açtı. Bunun yanı sıra, Bornova’daki ana merkezde Kensa Tekerlekli Sandalye markasına özel olarak oluşturulan showroom alanının ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.

Kensa Medikal A.Ş., Kensa Tekerlekli Sandalye markası altında sunduğu akülü tekerlekli sandalye çözümlerini şirketin ana odak alanlarından biri olarak konumlandırıyor. Firma, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinde yeni şubeler açarak hem erişilebilirliği artırmayı hem de satış ve satış sonrası hizmet ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kensa Medikal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mert Karaca, şirketin bugün geldiği noktaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kensa Tekerlekli Sandalye markasının uzun vadeli bir emek, saha tecrübesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen bir vizyonun sonucu olduğunu vurguladı. Karaca, akülü tekerlekli sandalye alanında yalnızca ürün sunmayı değil, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıran, güven veren ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Kensa Tekerlekli Sandalye markası altında geliştirilecek yeni akülü tekerlekli sandalye modellerinde yapay zekâ destekli sistemler yer alacak. Bu sistemlerin sürüş güvenliğini artıran, kullanıcıyı destekleyen ve daha kontrollü bir kullanım sunan teknolojiler içermesi planlanıyor.

Kensa Medikal A.Ş., ürün geliştirme süreçlerinde kullanıcı geri dönüşlerini temel referans olarak alıyor. Şirket, akülü tekerlekli sandalye ürünlerinde her yıl kullanıcı deneyimlerine göre düzenli güncellemeler yaptığını ve bu yaklaşımın kendilerini sektördeki diğer firmalardan ayıran önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte firma, satış sonrası destek süreçlerinde hızlı geri dönüş ve etkin çözüm anlayışıyla hareket ederek kullanıcı memnuniyetini ön planda tutuyor.



Şirket bünyesinde yürütülen teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarında, yönetim tarafında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Ufuk Demirel’in de yer aldığı aktarıldı.

Kensa Medikal A.Ş., Kensa Tekerlekli Sandalye markasıyla; ana merkezde konumlanan showroom, genişleyen şube ağı, kullanıcı deneyimine dayalı ürün geliştirme anlayışı ve güçlü satış sonrası destek sistemiyle akülü tekerlekli sandalye sektöründe kalıcı ve istikrarlı bir konum elde etmeyi hedefliyor.