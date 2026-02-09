Samsung’dan F serisine yeni üye: Samsung Galaxy F70e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung'un şu sıralar Galaxy S26 serisi üzerine hazırlık yaptığı konuşuluyor. Yeni akıllı telefon serisinin 25 Şubat günü tanıtılacağı yönünde bazı spekülasyonlar varken, Samsung Galaxy S26'dan önce bir başka cihaza resmiyet kazandırdı: Galaxy F serisinin yeni üyesi olan Galaxy F70e'ye.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F70E'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F70e, temel özelliklerini Galaxy A07 ile paylaşıyor. Ancak Galaxy A07'den farklı olarak deri görünümlü bir arka kapağa sahip.

Samsung Galaxy F70e'nin özellikleri arasında, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran, 800 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Galaxy F70e'nin ekranının üzerinde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy F70e'nin arka tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve bir LED flaş yer alıyor. Telefon, gücünü MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setinden alıyor; bu donanım 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş. Ayrıca hibrit SIM yuvası aracılığıyla depolama alanını artırma seçeneği de mevcut.

Yazılım tarafında Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile gelen cihaz için Samsung, 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Galaxy F70e'nin diğer özellikleri arasında ise kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY F70E'NİN FİYATI AÇIKLANDI

Galaxy F70e, Spotlight Blue ve Limelight Green renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

4/128 GB sürümü: 12.499 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 138 dolar)

6/128 GB sürümü: 13.999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 154 dolar)

Samsung Galaxy F70e'nin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.