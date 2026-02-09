HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung’dan F serisine yeni üye: Samsung Galaxy F70e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung F serisinin yeni modeli Galaxy F70e resmiyet kazandı. Temel özelliklerini Galaxy A07 ile paylaşan model, kalbinde MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisini taşıyor. İşte Samsung Galaxy F70e'nin fiyatı ve özellikleri!

Samsung’dan F serisine yeni üye: Samsung Galaxy F70e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Enes Çırtlık

Samsung'un şu sıralar Galaxy S26 serisi üzerine hazırlık yaptığı konuşuluyor. Yeni akıllı telefon serisinin 25 Şubat günü tanıtılacağı yönünde bazı spekülasyonlar varken, Samsung Galaxy S26'dan önce bir başka cihaza resmiyet kazandırdı: Galaxy F serisinin yeni üyesi olan Galaxy F70e'ye.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F70E'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F70e, temel özelliklerini Galaxy A07 ile paylaşıyor. Ancak Galaxy A07'den farklı olarak deri görünümlü bir arka kapağa sahip.

Samsung’dan F serisine yeni üye: Samsung Galaxy F70e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1

Samsung Galaxy F70e'nin özellikleri arasında, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran, 800 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Galaxy F70e'nin ekranının üzerinde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy F70e'nin arka tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve bir LED flaş yer alıyor. Telefon, gücünü MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setinden alıyor; bu donanım 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş. Ayrıca hibrit SIM yuvası aracılığıyla depolama alanını artırma seçeneği de mevcut.

Samsung’dan F serisine yeni üye: Samsung Galaxy F70e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 2

Yazılım tarafında Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile gelen cihaz için Samsung, 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Galaxy F70e'nin diğer özellikleri arasında ise kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY F70E'NİN FİYATI AÇIKLANDI

Galaxy F70e, Spotlight Blue ve Limelight Green renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 4/128 GB sürümü: 12.499 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 138 dolar)
  • 6/128 GB sürümü: 13.999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 154 dolar)

Samsung Galaxy F70e'nin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da liseli öğrencinin sıkışan parmağını itfaiye kurtardıBatman’da liseli öğrencinin sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
Film sahneleri aratmayan hırsızlık girişimiFilm sahneleri aratmayan hırsızlık girişimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung samsung telefonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.