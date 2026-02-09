Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! Discord'dan dikkat çeken karar

9to5Mac'te yer alan habere göre, sosyal medya uygulaması Discord, yalnızca yetişkinlerin yetişkinlere yönelik içerikleri görebilmesini ve gençlerin yaşlarına uygun içeriklere erişebilmesini sağlamak için önemli bir girişim başlattığını duyurdu.

YAŞ DOĞRULAMASI YAPILANA KADAR TÜM KULLANICILAR "GENÇ" STATÜSÜNDE SAYILACAK

Discord'un açıklamasına göre, dünya genelindeki tüm kullanıcıların hesapları varsayılan olarak yaş kısıtlamalı alanlara erişimi sınırlandıran "genç" statüsüne güncellenecek.

Yetişkin kullanıcıların platforma tam erişim sağlamak için yüz taraması veya kimlik taraması yöntemlerinden birini seçerek yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Bazı durumlarda hem yüz taraması hem de kimlik taraması istenebilecek.

Ayrıca arka planda çalışan ve hesap davranışlarına göre yaş grubunu saptamaya çalışan yeni bir "yaş çıkarım modeli" de devreye alınacak.

DOĞRULAMA SÜRECİNDE GİZLİLİĞE ÖNEM VERİLECEK

Discord, gizlilik konusunda ise şu taahhütlerde bulundu:

Yüz tarama ile yaş tahmini için kullanılan video selfie'ler hiçbir zaman kullanıcının cihazından dışarı çıkmayacak.

İletilen kimlik belgeleri, doğrulamanın tamamlanmasının ardından sistemden silinecek.

Çoğu kullanıcı için bu işlem tek seferlik olacak. Yalnızca bir yaş grubu atamak için daha fazla bilgi gerektiğinde kullanıcılardan birden fazla yöntem kullanmaları istenecek.

Kullanıcının yaş doğrulama durumu diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecek.

Discord, yaş doğrulama uygulamasının Mart ayı başlarında başlayacağını açıkladı.