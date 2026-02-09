Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor! Discord'dan dikkat çeken karar

9to5Mac'te yer alan habere göre, sosyal medya uygulaması Discord, yalnızca yetişkinlerin yetişkinlere yönelik içerikleri görebilmesini ve gençlerin yaşlarına uygun içeriklere erişebilmesini sağlamak için önemli bir girişim başlattığını duyurdu.
Discord'un açıklamasına göre, dünya genelindeki tüm kullanıcıların hesapları varsayılan olarak yaş kısıtlamalı alanlara erişimi sınırlandıran "genç" statüsüne güncellenecek.
Yetişkin kullanıcıların platforma tam erişim sağlamak için yüz taraması veya kimlik taraması yöntemlerinden birini seçerek yaşlarını doğrulamaları gerekecek. Bazı durumlarda hem yüz taraması hem de kimlik taraması istenebilecek.
Ayrıca arka planda çalışan ve hesap davranışlarına göre yaş grubunu saptamaya çalışan yeni bir "yaş çıkarım modeli" de devreye alınacak.
Discord, gizlilik konusunda ise şu taahhütlerde bulundu:
Discord, yaş doğrulama uygulamasının Mart ayı başlarında başlayacağını açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum