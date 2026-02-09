Mesut Özarslan partisinden istifa etmişti! Keçiören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden karar

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası gündemi hareketlendirdi. Özarslan'ın istifasının ardından gözler CHP'li meclis üyelerine çevrilmişti.

Keçiören Belediye Meclisi'nin CHP'li 20 üyesi ortak açıklama yayınlayarak, partilerinde kalacaklarını duyurdu. Açıklamada, "Keçiören halkının 2024'de verdiği emaneti, parti değiştirerek başka bir siyasi anlayışa taşımak, seçmenin iradesine saygısızlık anlamına gelmektedir." ifadeleri yer aldı.

ÖZARSLAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Ankara kulislerinde günlerdir Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası konuşuluyor. Özarslan bu iddiaya yanıt olarak "Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum, bakacağız. AK Parti olur, MHP olur. Onu bilemem" demişti.



"BANA NE AK PARTİ NE MHP UZAK"

Özarslan bugünkü açıklamasında "Terörsüz Türkiye sürecinde ülke sevdalıları bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Bilge Lider Doktor Devlet Bahçeli bu çalışmayı başlattı." ifadelerini kullanırken "Bana ne AK Parti ne MHP uzak" dedi.