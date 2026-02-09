Emekliliğine 4 gün vardı! Bartın'da acı olay: Polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.

4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI

Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl’ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl’ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır