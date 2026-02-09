Huawei Pura X2 hakkında yeni detaylar sızdı

Bir sızıntı kaynağına göre Pura X2, WQHD+ çözünürlüğe sahip 7,69 inçlik bir iç ekranla gelecek; dış ekranın ise 5,5 inç boyutunda olacağı söyleniyor.

EKRANLARI SELEFİNDEN BÜYÜK OLACAK

Bir kıyaslama yapmak gerekirse; serinin ilk modeli olan Huawei Pura X, 6,3 inçlik bir iç ekrana ve 3,5 inçlik bir kapak ekranına sahipti. Bu da yeni modelin ekran boyutlarında önceki modele göre artış yaşanacağı anlamına geliyor.



(Huawei Pura X)

GSMArena'da yer alan habere göre, daha büyük ekranların yanı sıra Pura X2'nin, gücünü Kirin 9030 yonga setinden alacağı konuşuluyor. Ayrıca sızıntı kaynağı, cihazda bir telefoto kameranın da yer alacağını belirtiyor.

Önceki sızıntılar, katlanabilir telefonun 20 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olabileceğini ve HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çalışacağını ortaya koymuştu. Cihazın mavi, siyah, yeşil, turuncu, mor ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağı söyleniyor.

Elbette tüm bu söylenenlerin Huawei tarafından resmi olarak doğrulanmadığını, söylenen her şeyin iddia aşamasında olduğunu belirtelim.