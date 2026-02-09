HABER

Kullanıcılar dikkat! YouTube'dan şarkı sözlerine 'aylık kota'

İddiaya göre YouTube Music, ücretsiz kullanıcıları için şarkı sözü özelliğini sınırlamaya başladı. Test edilmeye başlandığı öne sürülen yeni sisteme göre, Premium abonesi olmayanlar ayda 5 şarkının sözlerini ücretsiz olarak görüntüleyebilecek. Kotasını dolduran kullanıcılar, şarkı sözlerini öğrenmek ve şarkılarda ne söylendiğini görmek için Premium'a geçmek zorunda kalacak.

Enes Çırtlık

Müzik platformları bir süredir sadece şarkıların dinlendiği yerler değiller. Ekranda satır satır akan şarkı sözleri de çeşitli platformlar üzerinden müzik dinleme deneyiminin önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Webtekno'da yer alan habere göre; YouTube Music ise şarkılarda ne söylendiğini görmenizi sağlayan şarkı sözü özelliğini şimdiye kadar ücretli veya ücretsiz tüm kullanıcılara sunuyordu. Yani YouTube Premium abonesi olmadan YouTube Music’in bedava versiyonunu kullanan biriyseniz bile şarkı sözlerini görüntüleyebiliyordunuz. Ancak bu durum değişti.

ŞARKI SÖZLERİ ÖZELLİĞİ PREMİUM ABONELİĞE DAHİL EDİLİYOR

Birden fazla kaynaktan gelen bilgilere göre YouTube Music, ücretsiz şekilde kullanan hesaplarda şarkı sözlerini sınırlı hâle getirmeye başladı. Şirketin yavaş yavaş geniş çapta bunu test etmeye başladığı belirtilmiş.

Kullanıcılar dikkat! YouTube dan şarkı sözlerine aylık kota 1

Ekran görüntülerine baktığımızda platformun ücretsiz hesaplara belli sayıda şarkıda söz görüntüleme hakkı vereceğini görüyoruz. Bunun ardından ise “Şarkı sözlerini görmek için Premium alın” benzeri ifadelere yer veren bir uyarı görecekler. Yani sözleri görmek için para ödeyip aylık Premium abonesi olmanız gerekecek.

Kullanıcılar dikkat! YouTube dan şarkı sözlerine aylık kota 2

Şarkı sözlerindeki sınırın ne kadar olacağı da paylaşılmış. Buna göre ayda sadece 5 şarkının sözlerini bedava görebileceksiniz. 5’i geçtiğiniz an özellik kapanacak ve Premium abonelik istenecek.

