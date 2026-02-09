Sadece 3 yıl sürdü! Yapay zekanın geldiği son nokta izleyenleri korkuttu

Yapay zeka modelleri birkaç yıl önce insan yüzlerini bile zor çizerken, bugün sinematik düzeyde gerçekçi mimikler ve hareketler üretebiliyor. Bu sıçramayı tüm çıplaklığıyla gösteren videolar ise sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu kapsamda, yapay zekanın sadece 3 yılda geldiği noktayı ortaya koyan yeni bir video, yine sosyal medyada gündem oldu.

"WILL SMITH SPAGETTİ YİYOR TESTİ" MEYDANA GELEN İLERLEMEYİ ORTAYA KOYDU

4 milyondan fazla kez görüntülenerek sosyal medyada dikkat çeken o video, yapay zeka ile video oluşturma döneminin neredeyse emekleme aşamasından beri meşhur olduğunu söyleyebileceğimiz "Will Smith spagetti yiyor testi"ni içeriyor ve 2023'ten günümüze kadar olan gelişimi konu ediniyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda da bu testin 2023, 2024, 2025 ve son olarak da 2026'daki hali bulunuyor.

Videoya bakıldığında, "Will Smith spagetti yiyor testi"nin 2023'teki haliyle 2026'daki hali arasında çok büyük fark olduğu görülüyor. Öyle ki testin 2026 versiyonuna bakılırsa artık bir sinema filminin sahnesine aitmiş gibi gerçekçi videolar üretilebiliyor.

Böylece söz konusu videoda, sadece 3 yıl gibi kısa sürede kaydedilen ilerleme net şekilde ortaya konuyor.

"WILL SMITH SPAGETTİ YİYOR TESTİ" NEDİR?

"Will Smith spagetti yiyor testi", yapay zeka dünyasında gerçekçi insan eylemleri ve yüz ifadeleri oluşturmada üretken video modellerinin yeteneklerini değerlendirmek için gayri resmi bir ölçüt olarak kullanılıyor. Testin hikâyesi, 2023'te yaygın olarak paylaşılan, ünlü aktör Will Smith'in spagetti yediği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videodan kaynaklanıyor.