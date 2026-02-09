HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sadece 3 yıl sürdü! Yapay zekanın geldiği son nokta izleyenleri korkuttu

Yapay zeka teknolojisinin geldiği noktayı gösteren yeni bir video sosyal medyanın dikkatini çekti. Söz konusu videoda, yapay zeka dünyasının gayri resmi testi kabul edilen "Will Smith Spagetti Yiyor" testinin 2023'ten 2026'ya kadar olan versiyonları yan yana getirilerek, sadece 3 yıl içinde yaşanan tüyler ürpertici gelişim gözler önüne serildi.

Sadece 3 yıl sürdü! Yapay zekanın geldiği son nokta izleyenleri korkuttu
Enes Çırtlık

Yapay zeka modelleri birkaç yıl önce insan yüzlerini bile zor çizerken, bugün sinematik düzeyde gerçekçi mimikler ve hareketler üretebiliyor. Bu sıçramayı tüm çıplaklığıyla gösteren videolar ise sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu kapsamda, yapay zekanın sadece 3 yılda geldiği noktayı ortaya koyan yeni bir video, yine sosyal medyada gündem oldu.

"WILL SMITH SPAGETTİ YİYOR TESTİ" MEYDANA GELEN İLERLEMEYİ ORTAYA KOYDU

4 milyondan fazla kez görüntülenerek sosyal medyada dikkat çeken o video, yapay zeka ile video oluşturma döneminin neredeyse emekleme aşamasından beri meşhur olduğunu söyleyebileceğimiz "Will Smith spagetti yiyor testi"ni içeriyor ve 2023'ten günümüze kadar olan gelişimi konu ediniyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda da bu testin 2023, 2024, 2025 ve son olarak da 2026'daki hali bulunuyor.

Sadece 3 yıl sürdü! Yapay zekanın geldiği son nokta izleyenleri korkuttu 1

Videoya bakıldığında, "Will Smith spagetti yiyor testi"nin 2023'teki haliyle 2026'daki hali arasında çok büyük fark olduğu görülüyor. Öyle ki testin 2026 versiyonuna bakılırsa artık bir sinema filminin sahnesine aitmiş gibi gerçekçi videolar üretilebiliyor.

Sadece 3 yıl sürdü! Yapay zekanın geldiği son nokta izleyenleri korkuttu 2

Böylece söz konusu videoda, sadece 3 yıl gibi kısa sürede kaydedilen ilerleme net şekilde ortaya konuyor.

"WILL SMITH SPAGETTİ YİYOR TESTİ" NEDİR?

"Will Smith spagetti yiyor testi", yapay zeka dünyasında gerçekçi insan eylemleri ve yüz ifadeleri oluşturmada üretken video modellerinin yeteneklerini değerlendirmek için gayri resmi bir ölçüt olarak kullanılıyor. Testin hikâyesi, 2023'te yaygın olarak paylaşılan, ünlü aktör Will Smith'in spagetti yediği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videodan kaynaklanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te okulun istinat duvarı çöktü, iki okulda eğitime ara verildiSiirt'te okulun istinat duvarı çöktü, iki okulda eğitime ara verildi
Bakan Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov’u kabul ettiBakan Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov’u kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Will Smith yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.