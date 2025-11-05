Ev Yaşam Ev Yaşam
Philips'in çok satan tıraş makinesi Gülümseten Kasım'da dibi gördü!
Philips'in çok satan tıraş makinesi Gülümseten Kasım'da dibi gördü!

Sultan Oğuz
Evde tıraş keyfini en üst seviyeye taşımak isteyen beyler, pahalı ürünlere servet harcamadan da kusursuz bir şekilde tıraş olmak mümkün. Hem performansıyla hem uygun fiyatıyla dikkat çeken Philips'in bütçe dostu 13'ü1 arada tıraş makinesi sizi berber sırası beklemekten kurtarırken fahiş fiyatlardan da tasarruf etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar tarafından her seferinde kusursuz bir tıraş yaptığı söylenen Philips'in Gülümseten Kasım'da indirime giren en popüler modelini gelin birlikte keşfedelim!

Islak veya kuru fark etmiyor: Philips MG7920/15 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips in çok satan tıraş makinesi Gülümseten Kasım da dibi gördü! 1

Philips MG7920/15 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, her erkeğin ihtiyaç duyduğu çok yönlü bir ürün. Ayarlanabilir hassas düzeltici tarağı ile 5 kat daha keskin hatlar oluşturabileceğiniz ve BeardSense teknolojisi ile kişisel bir tıraş tecrübesi yaşayabileceğiniz bakım setinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, yağlama gerektirmeden her zaman keskin kalıyor. Yüz, saç ve vücut için farklı başlıklara sahip bakım seti tepeden tırnağa bakım sağlıyor. Hem ıslak hem kuru tıraş olma ve musluk altında yıkanabilen başlıkları ile temizliğini de çok kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bakım setini 1 saat şarj ile 120 dakika uygulamak mümkün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tıraş makinelerini baya bir araştırdım fiyat performans olarak en iyisini bu gördüm. İçinden bir sürü başlık çıkıyor. Sakal kadar vücudu da güzel tıraş ettiğini düşünüyorum herhangi bir tahriş olayı falan olmadı, saç, sakal, vücut hepsinde çok iyi, hiç düşünmeden alınır."
  • "Bu ürünü almadan önce çok araştırdım piyasadaki muadillerine göre hem uygun hem de kaliteli olarak sadece bu marka vardı. Genellikle sakal ve tüm vücut temizliği için aldım ve denedim. Kesinlikle çok mükemmel bir ürün ve istenen temizliği fazlasıyla karşılıyor. Tüm vücut ucunu taktığınızda üzerinden bir kaç kez geçerseniz jiletle kesmiş gibi bir yapısı oluyor ve kesinlikle ısırma koparma yapmıyor. Saç ve sakal uçlarının ayarlanabilir olması çok iyi. Ayrıca 45 dakikalık şarjla rahat rahat temizliğinizi yapabilirsiniz."
Philips in çok satan tıraş makinesi Gülümseten Kasım da dibi gördü! 2

Bu içerik 5 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

