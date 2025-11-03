Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim
Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim

Sultan Oğuz
Soğuk havalar kendini göstermeye başladığında işe giderken, yürüyüşte ya da hafta sonu kaçamaklarında ayağınızı sıcak ve kuru tutacak kaliteli bir ayakkabı fark yaratır. Dayanıklı tabanı sayesinde zemin ne kadar kaygan olursa olsun güvenle adım atabilir, uzun günlerde bile konforu hissedebilirsiniz. Şu anda Gülümseten Kasım'la indirimde olan Adidas erkek yürüyüş ayakkabısı modeli de hem tarz hem işlev arayanlar için tam bir fırsat zamanı!

Mevsim değiştikçe en çok da her koşulda sağlam adımlar atmamızı sağlayan ayakkabılara ihtiyaç duyuyoruz. Soğuk ve yağışlı günlerde bile destek ve zemin kavraması yapan kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı, günü daha rahat geçirmemizin de anahtarı oluyor. Şimdi indirimdeki Adidas erkek yürüyüş ayakkabısı modeliyle hem konforu hem dayanıklılığı bir arada yakalayabilirsiniz! İşte detaylar...

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Macera nereye siz oraya: Adidas Terrex Skychaser AX5 Yürüyüş Ayakkabısı

Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim 1

Şehrin kalabalığından dağ yollarına kadar her adımda konfor veren bu adidas yürüyüş ayakkabısı, dayanıklılığı ve hafifliği bir araya getirir. LIGHTMOTION EVA orta tabanı engebeli zeminlerde bile yastıklama ve destek sağlarken ripstop kumaş üst yüzey ve ekstra katmanlar ise zorlu patikalara karşı üstün koruma sunar. Continental™ kauçuk dış tabanıyla da her koşulda mükemmel tutuşla güvenli adımlar atabilir, Ortholite® iç taban ile gün boyu ferahlığın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu model hava alabilen kumaş olduğundan koku yapmıyor. 12 saat ayakta duran biri olarak tabanı çok rahat. Bir numara büyük almanızı öneririm. Her markanın kalıbı farklı. Ben Colombia da 46.5 giyerken bu modelde 47.5 tam oldu."
  • "Dandik havası vermiyor kesinlikle, az buçuk anlaşılıyor kaliteli bir ürün olduğu. Tabanının Continental olması vs. baya büyük avantaj. Yere çivi gibi tutunuyor ve indoor'da sesli bir ayakkabı. Ayrıca ayakkabı topuklardan sağlam sıkı tutuyor, rahat olsun isterseniz 1 veya 0,5 numara büyük alın."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim 2

Bu içerik 3 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
