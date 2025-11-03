Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim

Mevsim değiştikçe en çok da her koşulda sağlam adımlar atmamızı sağlayan ayakkabılara ihtiyaç duyuyoruz. Soğuk ve yağışlı günlerde bile destek ve zemin kavraması yapan kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı, günü daha rahat geçirmemizin de anahtarı oluyor. Şimdi indirimdeki Adidas erkek yürüyüş ayakkabısı modeliyle hem konforu hem dayanıklılığı bir arada yakalayabilirsiniz! İşte detaylar...

Macera nereye siz oraya: Adidas Terrex Skychaser AX5 Yürüyüş Ayakkabısı

Şehrin kalabalığından dağ yollarına kadar her adımda konfor veren bu adidas yürüyüş ayakkabısı, dayanıklılığı ve hafifliği bir araya getirir. LIGHTMOTION EVA orta tabanı engebeli zeminlerde bile yastıklama ve destek sağlarken ripstop kumaş üst yüzey ve ekstra katmanlar ise zorlu patikalara karşı üstün koruma sunar. Continental™ kauçuk dış tabanıyla da her koşulda mükemmel tutuşla güvenli adımlar atabilir, Ortholite® iç taban ile gün boyu ferahlığın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu model hava alabilen kumaş olduğundan koku yapmıyor. 12 saat ayakta duran biri olarak tabanı çok rahat. Bir numara büyük almanızı öneririm. Her markanın kalıbı farklı. Ben Colombia da 46.5 giyerken bu modelde 47.5 tam oldu."

"Dandik havası vermiyor kesinlikle, az buçuk anlaşılıyor kaliteli bir ürün olduğu. Tabanının Continental olması vs. baya büyük avantaj. Yere çivi gibi tutunuyor ve indoor'da sesli bir ayakkabı. Ayrıca ayakkabı topuklardan sağlam sıkı tutuyor, rahat olsun isterseniz 1 veya 0,5 numara büyük alın."

