Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex ayakkabıda kaçırılmayacak indirim

Mevsim değiştikçe en çok da her koşulda sağlam adımlar atmamızı sağlayan ayakkabılara ihtiyaç duyuyoruz. Soğuk ve yağışlı günlerde bile destek ve zemin kavraması yapan kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı, günü daha rahat geçirmemizin de anahtarı oluyor. Şimdi indirimdeki Adidas erkek yürüyüş ayakkabısı modeliyle hem konforu hem dayanıklılığı bir arada yakalayabilirsiniz! İşte detaylar...
Şehrin kalabalığından dağ yollarına kadar her adımda konfor veren bu adidas yürüyüş ayakkabısı, dayanıklılığı ve hafifliği bir araya getirir. LIGHTMOTION EVA orta tabanı engebeli zeminlerde bile yastıklama ve destek sağlarken ripstop kumaş üst yüzey ve ekstra katmanlar ise zorlu patikalara karşı üstün koruma sunar. Continental™ kauçuk dış tabanıyla da her koşulda mükemmel tutuşla güvenli adımlar atabilir, Ortholite® iç taban ile gün boyu ferahlığın keyfini çıkarabilirsiniz.
