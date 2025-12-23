HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı

Nevşehir’de karşı şeride geçen otomobille tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında otomobil sürücüsü M.Ü.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil; burada Y. D.’nin kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 1

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 2

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 3

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 4

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 5

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 6

Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da yoğun sis etkili olduÇorum’da yoğun sis etkili oldu
İskenderun’da SPA ve masaj salonları denetlendiİskenderun’da SPA ve masaj salonları denetlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

Estetiksiz hali gündem oldu! Kimse tanıyamadı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.