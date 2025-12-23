Otomobille tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında otomobil sürücüsü M.Ü.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil; burada Y. D.’nin kullandığı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Münevver Ü. (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır