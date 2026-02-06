HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Moskova'da suikast paniği! Rusya'dan son dakika: Vladimir Alekseev'e silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberi: Rusya'da suikast girişimi ülkeyi sarstı. Moskova'dan gelen habere göre Korgeneral Vladimir Alekseev'e silahlı saldırı düzenlendi. Suikast girişimiyle birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) süren Ukrayna-Rusya müzakereleri kapsamında Alekseev'in rolü akıllara geldi.

Moskova'da suikast paniği! Rusya'dan son dakika: Vladimir Alekseev'e silahlı saldırı düzenlendi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Rusya'dan gelen suikast haberi dünyanın da gündeminde. Korgeneral Vladimir Alekseev başkenti Moskova'da silahlı saldırıya uğradı.

Alekseev saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Rus basınına yansıyan haberlere göre saldırgan veya saldırganlar, Alekseev'e ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Moskova da suikast paniği! Rusya dan son dakika: Vladimir Alekseev e silahlı saldırı düzenlendi 1

Kimliği belirsiz bir kişinin, Alekseev'in evinin yakınlarında arkasından birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtığı da ifade edildi.

Alekseev'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Rus müzakere ekibinin başında bulunan Igor Kostyukov'un yardımcısı olduğu belirtildi.

VLADİMİR ALEKSEEV KİMDİR?

Vladimir Stepanoviç Alekseev (d. 24 Nisan 1961), Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde korgeneral rütbesiyle görev yapan üst düzey bir askeri yetkilidir. Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askerî İstihbarat Dairesi’nin (GRU) birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten Alekseev, Rusya’nın dış istihbarat faaliyetleri ve özel askerî operasyonlarının planlanması ve koordinasyonunda etkili isimler arasında yer almaktadır. Suriye ve Ukrayna’daki operasyonlarla anılan Alekseev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde güvenlik ve istihbarat bürokrasisinde öne çıkan figürlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandıYolcu otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
3 yıldır sakladığı emanetin sahibi albayla buluştu3 yıldır sakladığı emanetin sahibi albayla buluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.