Moskova'da suikast paniği! Rusya'dan son dakika: Vladimir Alekseev'e silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberi: Rusya'dan gelen suikast haberi dünyanın da gündeminde. Korgeneral Vladimir Alekseev başkenti Moskova'da silahlı saldırıya uğradı.

Alekseev saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Rus basınına yansıyan haberlere göre saldırgan veya saldırganlar, Alekseev'e ateş açmalarının ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kimliği belirsiz bir kişinin, Alekseev'in evinin yakınlarında arkasından birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtığı da ifade edildi.

Alekseev'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Rus müzakere ekibinin başında bulunan Igor Kostyukov'un yardımcısı olduğu belirtildi.

VLADİMİR ALEKSEEV KİMDİR?

Vladimir Stepanoviç Alekseev (d. 24 Nisan 1961), Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde korgeneral rütbesiyle görev yapan üst düzey bir askeri yetkilidir. Rusya Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askerî İstihbarat Dairesi’nin (GRU) birinci başkan yardımcılığı görevini yürüten Alekseev, Rusya’nın dış istihbarat faaliyetleri ve özel askerî operasyonlarının planlanması ve koordinasyonunda etkili isimler arasında yer almaktadır. Suriye ve Ukrayna’daki operasyonlarla anılan Alekseev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde güvenlik ve istihbarat bürokrasisinde öne çıkan figürlerden biri olarak değerlendirilmektedir.