Tahran ile Washington görüşmesi başladı! ABD'den şoke eden çağrı: 'İran'ı terk edin!'

ABD ile İran arasındaki artan tansiyon bölgede yıkıcı bir savaşın ayak sesleri olarak nitelendirilirken taraflar bugün Umman'da nükleer faaliyetleri sınırlama konusunda önemli görüşme başladı. Ancak görüşme öncesinde ABD'den beklenmedik bir hamle geldi. Washington cephesi İran'daki ABD vatandaşlarına 'İran'ı hemen terk edin' çağrısında bulunurken, bu gelişme görüşmeleri akamete uğratabilir... İşte tüm detaylar!

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi. Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.

İNTERNET KISITLI, UÇUŞLAR İPTAL...

İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.

"İRAN'I HEMEN TERK EDİN"

Açıklamada, "İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.

İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.

'TÜRKİYE VEYE ERMENİSTAN'A GİDİN'

Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.

ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gelen son bilgilere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da başladı.

İRAN'DA PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

