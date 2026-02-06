HABER

Sodyum-iyon bataryalı elektrikli otomobil tanıtıldı: Dünyada ilk

Batarya üreticisi CATL ve Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile, sodyum-iyon bataryadan güç alan dünyanın ilk binek elektrikli aracını tanıttı. Lityum yerine sodyum kullanan bu yeni teknolojili batarya, -40 derecede kapasitesinin %90'ını koruyabiliyor. Ayrıca, geleneksel lityum-iyon bataryalardan daha güvenli olmasının yanı sıra, yanıcı olma riski de daha düşük.

Enes Çırtlık

Elektrikli otomobiller rağbet her geçen gün artarken, yeni batarya teknolojileri de hızla gelişiyor. Bu kapsamda batarya üreticisi CATL ve Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile'dan dikkat çeken bir duyuru geldi.

DÜNYADA BİR İLK OLDU

Electrek'te yer alan habere göre, CATL ve Changan, sodyum-iyon bataryadan güç alan binek elektrikli aracını tanıttı. İki şirket, yeni aracı sodyum-iyon bataryalara sahip dünyanın ilk seri üretim elektrikli aracı olarak nitelendirdi. Sergilenen araç ise Qiyuan A06 olarak da bilinen Changan Nevo A06 idi.

Habere göre, 45 kWh kapasiteli sodyum-iyon batarya 400 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor. Yeni batarya teknolojisi ilerledikçe ise menzilin yaklaşık 500-600 km'ye çıkması bekleniyor.

Sodyum-iyon bataryalı elektrikli otomobil tanıtıldı: Dünyada ilk 1

SOĞUKTA DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Öte yandan, CATL, sodyum-iyon bataryaların -30°C gibi düşük sıcaklıklarda bile şarj olabildiğini ve -40°C'de kullanılabilir kapasitelerinin %90'ını koruduğunu söyledi. Llityum bataryalar ise benzer koşullarda kapasitelerinin ortalama %80'ini koruyor.

CATL, bir dizi zorlu testten geçen bataryaların geleneksel lityum-iyon bataryalardan daha güvenli olduğunu ve yanıcı olma riskinin daha düşük olduğunu da belirtti.

Sodyum-iyon bataryalı elektrikli otomobil tanıtıldı: Dünyada ilk 2

Ayrıca, sodyum-iyon bataryalar şu anda LFP'den daha düşük enerji yoğunluğu sunsa da, CATL önümüzdeki üç yıl içinde onları aynı seviyeye getirmeyi hedefliyor.

Şirket, yılın ortasında ise ilk sodyum-iyon bataryalı elektrikli aracını piyasaya sürmeyi planlıyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER YATIRIM YAPIYOR

Lityum fiyatlarının artmasıyla birlikte sodyum, daha düşük maliyetli bir alternatif olarak görülüyor. CATL, BYD ve diğer birçok Çinli batarya üreticisi, artan lityum fiyatlarına karşı sodyum-iyon bataryalara büyük yatırımlar yapıyor.

