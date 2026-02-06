SpaceX telefon mu geliştiriyor? Elon Musk, dedikodulara son noktayı koydu!

Akıllı telefon dünyasında birçok marka ve bu markaların çok sayıda modeli var. Ancak bazı zamanlar bu dünyaya başka şirketlerin de katılacağına dair iddialar ortaya atılıyor. Bu şirketlerden biri ise Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten başkası değil.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılarak; SpaceX yöneticilerinin şirket içinde doğrudan Starlink uydu takımyıldızına bağlanacak bir mobil cihaz üretme fikrini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Fakat bu konuda son sözü Elon Musk söyledi.

SPACEX TELEFON GELİŞTİRMİYOR

Elon Musk, son söylentilere rağmen SpaceX'in Starlink tabanlı bir telefon geliştirmediğini doğruladı. Musk, X hesabı üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtta "Telefon geliştirmiyoruz" ifadesini kullandı.

We are not developing a phone — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Musk, Ocak ayı sonlarında ise SpaceX'in bir telefon geliştirmesinin "bir noktada ihtimal dışı olmadığını" belirtmişti.