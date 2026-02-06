Uygun fiyatlı iPhone beklenenden erken çıkabilir! İşte muhtemel özellikleri

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten oluşan iPhone 17 serisini ve şimdiye kadarki en ince iPhone olarak lanse edilen iPhone Air'ı geride bıraktığımız eylül ayında tanıtarak görücüye çıkarmıştı. Telefonların satışa sunulmasıyla birlikte gözler ise iPhone 17e'ye çevrilmişti. Uygun fiyatlı iPhone 17e'nin daha önce bu yılın ilkbaharında piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Fakat sürpriz bir rapor iPhone 17e'nin beklenenden de erken bir tarihte piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu.

iPHONE 17E'NİN TANITIM TARİHİ...

Macwelt'in endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, iPhone 17e 19 Şubat'ta bir basın bülteni aracılığıyla tanıtılacak. Apple iPhone 16e'yi ise geçtiğimiz yılın Şubat ayında duyurmuştu.

Haberde ayrıca, iPhone 17e'nin, iPhone 16e ile aynı çentik tasarımına sahip olacağı, buna ek olarak MagSafe desteği sunacağı ve 25W'a kadar kablosuz şarjı destekleyeceği iddia ediliyor.

BAŞKA BİR RAPOR DA VAR

Başka bir raporda ise Mac Otakara, yine güvenilir kaynaklara atıfta bulunarak iPhone 17e'nin selefiyle benzer bir tasarımı koruyacağını iddia ediyor. Rapor ayrıca, önceki söylentilerin aksine yeni iPhone'un Dinamik Ada özelliğine sahip olmayacağını belirtiyor.

Yayına göre iPhone 17e, gücünü A19 yonga setinden alacak. Ayrıca ikinci nesil Apple C1X modem ve N1 kablosuz ağ çipi ile gelecek. Telefonun diğer özelliklerinin ise iPhone 16e ile benzer olacağı söyleniyor.