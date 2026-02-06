HABER

İstanbul’da vapurda panik: Denize atlayan adamı görenler çığlık çığlığa bağırdı

İstanbul’da bir kişi Eminönü-Üsküdar seferi sırasında vapurdan suya atladı. Şahıs bir tekne tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Hareketli anlar kameraya yansıdı.

Olay Şehir Hatlarının Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bilinmeyen bir nedenle vapurdan Boğaz’ın bu gibi suyuna atladı.

BAŞKA TEKNE GELİP KURTARDI

Şahsın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan şahsa can simidi fırlatırken, yolcular ise yüzmesi yönünde uyarıda bulundu. Herkes sudaki kişi için seferber oldu. Bazı yolcuların şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulunduğu görülürken, adam can simitlerine doğru yüzmeye çalıştı. Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne şahsı sudan çıkararak kurtarınca herkes rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ADAMI SUDA GÖRÜNCE BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

Vapurda bulunan bir kişi, "Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

