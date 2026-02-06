HABER

İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.

Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulundu.

Adraee, Filistinli sakinlerin "güvenlikleri için en az 100 metre haritadaki binadan uzak durmalarını" talep etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.
Gazze
