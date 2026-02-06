Adıyaman’da yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Deprem sonrası ile depremden 3 yıl sonra aynı noktalardan çekilen dron görüntülerinde, kent genelinde binlerce yapının yıkıldığı, birçok mahallenin tamamen enkaza döndüğü net bir şekilde görüldü. Görüntülerde, deprem öncesinde ayakta olan çok sayıda binanın yerinde artık boş alanlar ve yeni inşa çalışmaları dikkat çekti.

Karşılaştırmalı hava çekimleri, Adıyaman’da yaşanan büyük yıkımı ve kentin geçirdiği dönüşüm sürecini tüm açıklığıyla ortaya koyarken, depremin şehir silueti üzerindeki derin etkisini de gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır