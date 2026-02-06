6 Şubat'ın yıl dönümünde 3 il için deprem uyarısı! 'Örneği yok' diyerek açıkladı: 30 milyonu etkileyecek

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 50 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçerken, ne acılar unutuldu ne de deprem gerçeği kendisini unutturdu. Geçen zamanda hem depremin etkilediği 11 il hem de özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde 5 ve üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.

'12 İLDEKİ 30 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK'

Sputnik Türkiye'ye konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, son dönemde İstanbul'da beklenen olası depremin büyüklüğüne ilişkin şunları söyledi:

"Marmara Denizi içinde olacak deprem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili ve komşu olan 5 ili yani 12 ili etkileyecek potansiyele sahip. Bu bölgede 30 milyon kişi yaşıyor, fabrikalar, önemli tesisler var. Türkiye'nin dinamikleri bu bölgede yer alıyor, Marmara'da olacak deprem hepimizi etkileyecek. En son İstanbul'da 23 Nisan 2025'te 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

"7'DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Öncesinde 2019'da 5.8 deprem oldu. Marmara Denizi ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının 7'den büyük deprem üretme olasılığının yüksek olduğunu bize gösterdi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI ORTADAN KALKTI MI?

Science dergisi 2024 Aralık ayında İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekmişti. Bunun üzerine bazı bilim insanları 6.2'lik depremin ardından İstanbul için büyük deprem riskinin ortadan kalktığını iddia etmişti."

"6,2'LİK DEPREMDEN 31-32 TANE MEYDANA GELMESİ LAZIM"

Özmen "7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım" dedi ve şunları ekledi:

"Kimileri 6.2'lik depremden sonra büyük deprem tehlikesinin geçtiği, daha büyük deprem olmayacağı söyleminde bulundu ama Marmara Denizi altındaki fayların 7'den büyük deprem üretme potansiyeli var. 7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım. 23 Nisan'daki 6.2 depreme bakarak Marmara Denizi'nin deprem tehlikesini geçtiğini söylemek çok doğru olmaz."

"ÖRNEĞİNE RASTLANMAYAN BİR DURUM"

7 ve üzeri deprem konusunda 3 ili uyaran Özmen, Marmara Denizi kaynaklı olarak İstanbul'da, Kütahya ve Balıkesir'de deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Özmen Sındırgı için 'Örneğine rastlanmayan bir durum' ifadelerini kullandı:

"2025'in en önemli deprem aktivitesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oldu. 10 Ağustos 2025 6.1 depremi ile başladı yine benzer yaklaşık 90 tane de büyük depremle bölge sarsıldı. Balıkesir de değil aslında, Sındırgı'da yani küçücük bir alanda 20 bin deprem olmuş. Örneğine rastlanmayan bir durum. Sındırgı aslında 'ısınmaktan, tarihsel dönemde titremekten' geliyor. Eski tarihlerde de bu bölgenin depremle sarsıldığını söyleyebiliriz. Birkaç nedeni olabilir. Tektonik açıdan gergin, Simav fay zonunun 7'ye varacak büyüklükte deprem üretme olasılığı var. Seyri nereye gidecek bunu söylemek mümkün değil."

DEPREM BÖLGESİNDE TEHLİKE GEÇTİ Mİ? KIRILMAYAN FAY VAR MI?

Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hareketliliği ve riskleri de değerlendirdi:

"6 Şubat'ta Narlıdere'de deprem başladı, Doğu Anadolu Fayına sıçradı, Çelikhan'dan Antalya'ya kadar olan neredeyse 400 km olan kısmı kırıldı. 4.17'deki depremle. 9 saat sonra da 13.24'te Adıyaman'dan Maraş Göksun'a giden Çardak fayı da kırıldı. Toplamda 560 km fay kırıldı. Yakın zamanda deprem olasılığı yok. Ama başka fay hatları da var. Kırılmayan faylarda deprem tehlikesi sürüyor. Özellikle Malatya hem 6 Şubat depreminden etkilendi ve hem de sonrasında çok sayıda deprem oldu. Malatya fayı yaklaşık 3 bin yıldır deprem üretmemiş. Ki bu depremlerin etkisiyle gerilim yüklenmesi de var. Kırılmayan fay hatları üzerinde deprem tehlikesi geçmedi, deprem üretecektir."

KARADENİZ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

"Karadeniz aslında deprem tehlikesi bakımından daha az ama Karadeniz kıyılarına paralel bir fay hattı var, Bartın'a uzanan. Çok nadir aralıklarla deprem oluyor. Trabzon özelinde deprem üretme potansiyeli olan fay yok, Rize de öyle. Karadeniz'de meydana gelebilecek depremden etkilenebilirler. Bunlar maksimum 6, 6.5 büyüklüğünde olur. Fayların kayma hızı dediğimiz hızları çok düşük ve gerilimi daha az birikiyor. Büyük deprem için binlerce yıl geçmesi gerekir."

KÜTAHYA'DA DEPREM FIRTINASI: SİMAV'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

"Kütahya depremleri de Sındırgı kadar ilginç. Konuşulması tabi Sındırgı gölgesinde kaldı. 2019'da 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. 1970'de Gediz'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Türkiye'nin yeni deprem tehlike haritasında en tehlikeli yerlerinden biri olarak gösterilmekte.

4 ile 5 büyüklüğü arasında 10 kart büyüklük farkı var ama açığa çıkardığı enerji bakımından 31 kat fark var. Yani 6 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin boşalması için 4 büyüklüğünde depremden 900 tane meydana gelmesi lazım. Yani 50- 100 tane depremle bu enerjinin boşaldığını söylemek mümkün değil. Simav Fay Zonu'nda 6 buçuk 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı var."