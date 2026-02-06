HABER

3 yıl sonra ortaya çıktı! 6 Şubat depreminin yeni görüntüsü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan ve Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler, Elbistan merkezli depremin ilçede oluşturduğu yıkımın boyutunu ve deprem anında yaşanan paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci büyük sarsıntısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

SAAT: 13.24 VE İKİNCİ DEPREM KAMERADA

Saat 04.17'de, Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin ilçede oluşturduğu yıkım, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLAR PANİK HALİNDE KAÇIŞTI

İlçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştığı, bazı kişilerin ise binalardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI TERK ETTİ

Deprem anında çevredeki araçların aniden durduğu, sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

BİNALARIN YIKILIŞI VE TOZ BULUTU

Görüntülere, bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutunun oluştuğu ve yollara beton parçalarının savrulduğu yansıdı. Depremin etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların sallandığı ve çevrede kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da kaydedildi.

KURTARMAK İÇİN ENKAZA KOŞTULAR

Sarsıntının uzun süre devam ettiği, vatandaşların depremin durmasının ardından da tedirgin şekilde açık alanlarda beklediği anların da yer aldığı görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, bazılarının ise çevredeki enkazlara yöneldiği de yansıdı.

Ortaya çıkan yeni görüntüler, Elbistan merkezli depremin ilçede oluşturduğu yıkımın boyutunu ve deprem anında yaşanan paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

