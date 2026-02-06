HABER

Yola atlayan yaya tehlikeli anlar yaşattı

Bursa’da aniden yola çıkan bir kadın, seyir halindeki motosiklet sürücüsüne zor anlar yaşattı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, sağ şeritte aniden karşısına çıkan kadını fark edince panik yaşadı. Yola kontrolsüz şekilde çıktığı görülen kadın, motosikletin hemen yanından geçmesi sırasında sürücüye bağırdı.

Ani manevra yapmak zorunda kalan motosiklet sürücüsü kısa süreli tehlike yaşarken, olayda herhangi bir çarpışma meydana gelmedi. Yaşanan riskli anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Trafikte can güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler tepki çekerken, sürücülerin ve yayaların kurallara uyması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

