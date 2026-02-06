HABER

Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümü! Saat 04.17'de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 3 yıl geçerken; 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdiği ve 107 bin 213 kişi yaralandığı Asrın Felaketi'nde yaşamını yitirenler, 11 ilde saat 04.17'de düzenlenen sessiz yürüyüşlerle anıldı.

Üç yıl önce bugün, saat 04.17’de başlayan sarsıntı 65 saniye sürdü ve ardından 9 saat sonra yaşanan ikinci büyük depremle Asrın Felaketi'ni yaşadık. 11 kentte hayatını kaybeden on binlerce kişinin acısı hala taze.

14 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkileyen; Resmi bilgilere göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdiği ve 107 bin 213 kişi yaralandığı felaketin 3'üncü yıldönümünde Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde 11 kentte sessiz yürüyüşler düzenlendi. Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da depremde yitirilen canlar için 65 saniyelik saygı duruşu yapıldı.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 1

DUALAR EDİLDİ

Ardından hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 2

"SESSİZ YÜRÜYÜŞ" DÜZENLENDİ

Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı. Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 3

SAAT 04.17'DE HAYAT DURDU

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 4

Program kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti. Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 5

Adıyaman'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 6

MEZARLIK ZİYARETLERİ GECEDEN BAŞLADI

Öte yandan Asrın Felaketi'nde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 7

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu. Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 8

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Asrın Felaketi nin 3 üncü yıldönümü! Saat 04.17 de 11 ilde sessiz anma... 65 saniye boyunca hayat durdu 9

Hançer, acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan acılı baba şunları söyledi: "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

