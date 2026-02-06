HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Oyunculara kötü haber: Steam Machine ertelendi!

Valve, teknoloji dünyasını sarsan "RAM ve depolama krizi" nedeniyle Kasım ayında duyurduğu ve 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığı Steam Machine ve Steam Frame (VR) için erteleme kararı aldı. Cihazlar yine yılın ilk yarısında gelecek ancak fiyatlandırmada değişikliklere gidileceği için fiyatların artması muhtemel görünüyor.

Oyunculara kötü haber: Steam Machine ertelendi!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni donanımlardan biri de Valve'ın geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı Steam Machine idi. Ancak Valve tarafından yapılan açıklamaya göre, bu bekleyiş biraz daha uzayacak gibi görünüyor.

STEAM MACHINE’İN TARİHİ ERTELENDİ

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre teknoloji sektöründe aylardır hız kesmeden devam eden ve sürekli artan RAM krizi, Steam Machine ve Steam Frame’i de etkiledi. Bellek ve depolama donanımlarındaki tedarik sıkıntısı ve artan fiyatlar nedeniyle piyasaya sürme tarihlerinde ve fiyatlandırmada değişikliklere gidilecek.

Neyse ki Valve, cihazların hâlâ yılın ilk yarısında çıkacağını belirtmiş. Ancak ilk çeyrekte gelmeyeceklerini, daha sonraki bir tarihe ertelendiklerini söyleyebiliriz. Temmuza kadar bir tarihte çıkacaklar. Muhtemelen 2’inci çeyrekte olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca bellek krizi nedeniyle fiyatlarının da yükselme ihtimali var.

Oyunculara kötü haber: Steam Machine ertelendi! 1

Webtekno'da yer alan habere göre, Steam’in resmî açıklaması şu şekilde:

“Kasım ayında bu ürünleri duyurduğumuzda şimdiye kadar fiyatlandırma ve piyasaya sürülme detaylarına dair bilgileri paylaşacağımızı planlıyorduk. Ancak sizlerin de duymuş olabileceğiniz gibi bellek ve depolama donanımlarındaki tedarik sıkıntısı o zamandan bu yana sektör genelinde çok hızlı bir şekilde arttı. Bu kritik bileşenlerdeki kısıtlı tedarik ve artan fiyatlar nedeniyle piyasaya sürme tarihlerimizde ve fiyatlandırmamızda (özellikle Steam Machine ve Steam Frame için) değişikliğe gitmemiz gerekiyor.

Bu üç ürünü yılın ilk yarısında piyasaya sürme hedefimizde bir değişiklik yok. Lakin, fiyatlandırma ve piyasaya sürme tarihlerini netleştirip duyurabilmemiz için bu iki konuyla ilgili koşulların da çok hızlı bir şekilde değişebileceğini göz önünde bulundurarak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu planlarımızı mümkün olan en kısa sürede kesinleştirmeye çalışacak ve sizleri de bu konuyla ilgili olabildiğince haberdar edeceğiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü açıklandıAkdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü açıklandı
3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Steam Valve Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.