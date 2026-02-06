HABER

Yolcu otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Nuh D. (40), ağır yaralandı.

Yolcu otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Osmancık ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Ömer Derindere Bulvarı'nda Samsun yönüne seyir halinde olan Nuh D. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki Ferhat A. (54) idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Nuh D., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Nuh D., Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüsteki yolcular, kazadan yara almadan kurtulurken, firma tarafından temin edilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Çorum
