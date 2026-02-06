Dişlerinize içten içe zarar veriyor! İşte 3 tehlikeli belirti

Diş hekimi olan Emi, yakın zamanda paylaştığı bir videoda elektronik sigara kullanımının ağızda yol açabileceği değişikliklerden en sık rastlanan üçünü açıkladı.

DİŞLERİNİZE ZARAR VEREN ÜÇ YAYGIN BELİRTİ

İlk olarak, tıpkı kahve gibi diş yüzeyinde yapışkan ve zor çıkarıla lekeler bırakabildiğini söyledi. Bu lekeler, diş etlerinin kenarında birikerek estetik ve hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

İkinci belirti olarak, tükürük üretimini azalttığı ve bunun da ağız kuruluğuna neden olduğu vurgulandı.Tükürük, ağızdaki asitleri nötralize eden, bakterileri temizleyen ve diş çürümelerini önleyen doğal bir savunma mekanizmasıdır. Tükürük azlığı, diş minesinin ve diş etlerinin daha savunmasız hâle gelmesine yol açabiliyor.

Üçüncü olarak ise bazı kullanıcıların diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve iltihaplanma gibi klinik değişiklikler gösterdiğine değinildi. Bu tür belirtiler, ilerleyen periodontal hastalık riskini artırabiliyor.

Uzman, nikotinin diş etlerine giden kan akışını azaltabileceğini ve iyileşme yeteneğini zayıflatabileceğini aktardı.

DİŞ HEKİMLERİNDEN DÜZENLİ KONTROL ÖNERİSİ

Videonun sonunda elektronik sigara kullananlara ağızlarında herhangi bir değişiklik fark ettiklerinde diş hekimlerine başvurmaları ve düzenli kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.