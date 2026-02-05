HABER

Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklama: "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik, vurmamızı istemiyorlar"

ABD ve İran arasında tansiyon yükselmiş ve olası bir ABD saldırısı gündem olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı yeni açıklamada, "Vurulmak istemedikleri için müzakere ediyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. Avrupa ülkelerini de eleştiren Trump, "Göç ve enerji konusunda şu anda kendi kendilerini imha etme aşamasındalar. Avrupa tanınacak halde değil" dedi.

Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklama: "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik, vurmamızı istemiyorlar"

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda yaptığı konuşmada, İran’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi.

"BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR"

Trump, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullandı.

"AVRUPA TANINACAK HALDE DEĞİL"

Avrupa hakkında da yorum yapan Trump, "Göç ve enerji konusunda Avrupa şu anda kendi kendini imha etme aşamasında. Avrupa tanınacak halde değil" dedi.

05 Şubat 2026
05 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

