Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklama: "Bombardıman uçaklarımızı gösterdik, vurmamızı istemiyorlar"

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı’nda yaptığı konuşmada, İran’la ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi.

"BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR"

Trump, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullandı.

"AVRUPA TANINACAK HALDE DEĞİL"

Avrupa hakkında da yorum yapan Trump, "Göç ve enerji konusunda Avrupa şu anda kendi kendini imha etme aşamasında. Avrupa tanınacak halde değil" dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır