Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik
Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik

30 Ekim itibarıyla başlayan Gülümseten Kasım, yılın en avantajlı fırsatlarını bir araya getiriyor. Ev ihtiyaçlarından teknolojiye, modadan spora kadar binlerce üründe dev indirimlerin yer aldığı bu kampanyada, hayalini kurduğunuz ürünleri şimdi çok daha uygun fiyatlarla sepete ekleyebilirsiniz! Biz de sizin için bu Kasım’da öne çıkan markaları ve kaçırılmaması gereken fırsatları bir araya getirdik. Hazırsanız, alışverişinize keyif katan detaylara geçelim!

Yılın en heyecanla beklenen indirim dönemi başladı! 30 Ekim’de start veren bu büyük kampanya, her yıl olduğu gibi bu kez de büyük fırsatlarıyla karşımızda. Moda, teknoloji, kişisel bakım ve daha onlarca kategoride dev indirimlerle hem ihtiyaçlarınızı tamamlamak hem de kendinizi mutlu etmek için tam zamanı! Gelin, bu Kasım’da yüzleri güldüren markalara birlikte göz atalım!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Yüksek performans ve şıklığın adresi: Apple

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 1

Apple, yenilikçi teknolojiyi estetik ve işlevsellikle birleştirerek kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. iPhone serisi, her yeni modelde gelişen üstün kamera özellikleri ve dayanıklılığıyla kullanıcıları kendine hayran bırakırken MacBook serisi güçlü işlemcileri ile ince ve hafif tasarımıyla hem iş hem de eğitim için en popüler seçeneklerden biri. Apple Watch ise sağlık takibinden günlük aktivitelerinizi planlamaya kadar adeta bir yaşam asistanı gibi çalışıyor. Kullanıcılar da Apple ürünlerinin zarif tasarımı, dayanıklılığı ve uzun ömürlü oluşunu çok seviyor. Siz de bu Kasım fırsatlarıyla en sevilen Apple ürünlerine cazip indirimlerle ulaşarak hem kendinizi şımartabilir hem de sevdiklerinize kaliteli bir hediye seçebilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Verim odaklı: Under Armour

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 2

Sporda verimi ön planda tutan ayakkabılarıyla tanınan Under Armour, her modelinde ayağı saran yapısı sayesinde koşu ve antrenman sırasında destek verirken zemine daha kuvvetli basmanıza yardımcı oluyor. Hafif malzemeleriyle uzun süre giyildiğinde bile ayaklarda ağırlık hissi yaratmayan Under Armour ayakkabıları, kalitesiyle de uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Günlük hayatta spor bir görünüm yakalamak isteyenler gibi aktif sporla ilgilenenler için de harika bir tercih olan Under Armour ayakkabılara Okula Dönüş Fırsatları bitmeden göz atmayı unutmayın!

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 3

3. Fiyat performans canavarı: Xiaomi

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 4

Xiaomi, yüksek özellikleri uygun fiyatlarla bir araya getirerek kullanıcı dostu ürünler konusundaki başarısıyla tanınıyor. Özellikle fiyat-performans dengesi göz önüne alındığında Xiaomi telefonlar, uzun pil ömürleri, etkili işlemcileri ve yüksek çözünürlüklü ekranlarıyla dikkat çekiyor. Markanın Mi Band gibi giyilebilir teknolojileri de günlük aktivite takibi konusunda kullanıcılardan sıkça olumlu geri dönüş alıyor. Xiaomi, sadece akıllı telefonlarda değil akıllı ev sistemleri ve küçük elektronik cihazlarıyla da kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siz de Kasım Fırsatları ile Xiaomi’nin en popüler ürünlerini bütçenize uygun fiyatlarla keşfetme şansı yakalayabilirsiniz!

Ürünü İncele

4. Hem outdoor maceralarında hem şehirde: Columbia

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 5

Columbia, outdoor dünyasında kendini kanıtlamış köklü bir marka. Suya dayanıklı malzemeleri, sağlam tabanları ve çeşitli teknolojileriyle doğada güven veren bir seçenek sunan Columbia, soğuk ve yağmurlu outdoor maceralarınızda ayaklarınızı korurken şehir hayatındaysa şık tasarımlarıyla her stile uyum sağlıyor. Fonksiyonel olmasının yanı sıra dizaynlarıyla da dikkat çeken Columbia ayakkabılar, hem doğa yürüyüşlerinde hem de okul ve şehir hayatında uzun süreli kullanım için tercih edilebilecek güçlü bir marka.

Ürünü İncele

5. Güvenilir ev aletlerinin adresi: Philips

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 6

Philips, ev elektroniği ve günlük kullanım ürünlerinde kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan bir marka. Sağlam süpürge modelleri, pratik ütüleri ve hava temizleyicileri gibi ürünleriyle evdeki temizlik ve bakım işlerini hızlı ve etkili bir şekilde halletmenize yardımcı oluyor. Kişisel bakım kategorisinde ise Philips, elektrikli diş fırçalarından tıraş makinelerine, saç kurutma makinelerinden epilatörlere kadar geniş bir yelpazeye sahip. Cilt dostu tasarımları ve profesyonel sonuçlarıyla gündelik yaşamlarını keyifli hale getirdiğini belirten kulanıcılar, Philips ürünlerinin uzun ömürlü olduğunu ve zamandan tasarruf sağladığını belirtiyor. Kasım ayına özel indirimlerle Philips’in sevilen ürünlerine ulaşarak evinizde konfor ve kaliteyi bir araya getirebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Şehir stiline yenilikçi dokunuş: Camper

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 7

Camper, farklı tasarım anlayışıyla günlük şehir yaşamına bambaşka bir hava katıyor. Sade ama modern çizgileri, destek veren taban yapısı ve kaliteli malzemeleri sayesinde gün boyu ayağınızda yorgunluk hissi yaratmıyor. Özellikle şehre dönüş döneminde hem okulda hem de işte şıklığınızı korurken rahat adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Camper ayakkabılar, sıradanlıktan uzak ama abartıya da kaçmayan bir stil arayanlar için harika bir alternatif. Uzun ömürlü yapısıyla bir kez aldığınızda yıllarca kullanabileceğiniz Camper ayakkabılar indirime girmişken bir bakmadan geçmeyin deriz!

Ürünü İncele

7. İşlevsel teknolojinin öncüsü: Samsung

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 8

Samsung, teknolojide yenilikçiliğin ve çok yönlülüğün temsilcisi olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle yüksek çözünürlüklü ekranları, güçlü bataryaları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken telefonlarının yanında akıllı saat modelleri de spor ve sağlık takibi konusundaki başarısıyla öne çıkıyor; özellikle adım sayma, kalori hesaplama ve uyku düzeni gibi detaylı sağlık verileri analiz etmesi, onu spor tutkunlarının vazgeçilmezi yapıyor. Samsung’un yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığı, kullanıcılar tarafından da sıkça övgü alıyor. Bu Kasım fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!

Ürünü İncele

8. Uzun yıllar dolabınızın vazgeçilmezi olacak: Merrell

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 9

Merrell, özellikle outdoor tutkunlarının uzun yürüyüşlerde tercih ettiği markalardan biri. Sağlam yapısı ve destekleyici tabanlarıyla ayak sağlığını korurken nefes aldıran teknolojileri sayesinde ayakların terlemesini de minimumda tutuyor. Okulda uzun süre ayakta kalmanız gerektiğinde veya hafta sonu doğada vakit geçirmek istediğinizde Merrell ayakkabılar size güven veriyor. Hem şehirde hem doğada kullanılabilen bu çok yönlü ayakkabıların verdiği konfor farkını gün boyu adımlarınızda hissetmek için Okula Dönüş Fırsatları indirimlerini kaçırmayın!

Ürünü İncele

9. Müzikseverlerin bir numaralı tercihi: JBL

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 10

JBL, harika ses kalitesiyle müzik tutkunlarının vazgeçilmez markalarından biri. Özellikle hoparlör ve kulaklık ürünlerinde müziği sadece dinlemekle kalmayıp hissettiren bir kalite sunması onu diğer markalardan ayırıyor. Outdoor etkinliklerde veya evde keyifli anlarınızda en iyi müzik deneyimini yaşatan JBL’in hoparlörleri, berrak ses, etkili bas ve uzun batarya ömrü ile öne çıkıyor. Kulaklıkları ise konforlu yapısı ve yüksek ses kalitesi sayesinde kullanıcıların en beğendiği ürünlerden biri. JBL’in dayanıklılığı ve taşınabilirliği, özellikle seyahat ve dış mekan aktivitelerini seven kullanıcılar tarafından övgü alıyor. Siz de Kasım Fırsatları kapsamında JBL’in en sevilen hoparlör ve kulaklık modellerini avantajlı fiyatlarla alarak her anınıza müziğin ritmini katabilirsiniz!

Ürünü İncele

10. Eğlenceli anların mimarı: LEGO

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 11

Yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de favori markalarından biri olan LEGO, renkli ve farklı temalarda hazırlanan setleriyle hem eğlendiriyor hem de yaratıcılığı besliyor. Çocuklar için problem çözme becerilerini geliştiren ve el-göz koordinasyonuna katkı sağlayan bir oyun alanı sunarken yetişkinler içinse stres atmanın keyifli bir yolu oluyor. Okula dönüş döneminde çocukların gelişimine destek olmak isteyen aileler için harika bir tercih olan LEGO hem evde tek başınıza hem de arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek için ideal!

Ürünü İncele

11. Günlük tarzın ikonu: Levi's

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 12

Kot dendiğinde akla gelen ilk ve en güvenilir markalardan biri olmayı yıllardır sürdüren Levi’s'ın klasik 501 modeliyle başlayan zamansız stil anlayışı, bugün geniş jean koleksiyonları, tişörtleri, ceketleri ve aksesuarlarıyla devam ediyor. Dayanıklı kumaş yapısı sayesinde uzun yıllar ilk günkü gibi kalabilen Levi’s ürünleri, modası hiç geçmeyen parçalarıyla her dolabın vazgeçilmezi halinde. Okula dönerken rahat ama şık bir görünüm arıyorsanız markanın her vücut tipine uygun kalıplarıyla gün boyu konfor yaşatan jean ve tişört kombinlerini bu fırsat döneminde incelemeden geçmeyin!

Ürünü İncele

12. Her adımda tarz: Puma

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 13

Hafif yapısı ve rahat taban desteğiyle günlük kullanımlarda öne çıkan Puma ayakkabıların en çok tercih edilme sebeplerinden biri de hem spor salonunda hem de şehirde rahatlıkla giyilebilmesi. Esnek yapısı sayesinde ayağı sıkmadan gün boyu konfor veren Puma spor ayakkabılar, her sezon yenilenen renkleri ve yenilikçi detaylarıyla hem çocukların hem gençlerin hem de kendini genç hissedenlerin favorisi. Sokak stiline dinamizm katan özgün tasarımlarıyla her kombininizi tamamlamak için harika bir tercih olan Puma'ya Okula Dönüş Fırsatları bitmeden bir göz atmak isteyebilirsiniz!

Ürünü İncele

13. Görüntü ve ses kalitesinde uzman: Sony

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 14

Sony, kamera, kulaklık ve PlayStation ürünleriyle teknoloji dünyasında yüksek kaliteyi ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Üstün görüntü işleme teknolojileri ile profesyonel fotoğrafçılardan amatörlere kadar herkesin favorisi olan Sony marka kameralar, keskin netlik ve canlı renklerle her çekimi mükemmel hale getiriyor. Sony kulaklıklar ise gürültü engelleme özellikleri ve kristal netliğinde sesinin yanında rahat yapısı ve uzun süreli kullanımda yarattığı konforuyla dikkat çekiyor. Markanın oyun dünyasının en popüler konsollarından biri olan PlayStation ise geniş oyun yelpazesi, mükemmel grafik kalitesi ve heyecan verici oyun deneyimleriyle her yaştan oyuncunun vazgeçilmezi. Sony, Kasım fırsatları ile bu ürünleri cazip indirimlerle sunuyorken hadi, eğlencenin ve kaliteli teknolojinin tadını çıkarın!

Ürünü İncele

14. Günlük hayata renk katan: Crocs

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 15

Crocs, hafifliği, kolay temizlenebilir yapısı ve rengarenk modelleriyle günlük yaşamda pratiklik arayanların favorisi. Özellikle uzun süre ayakta kalınan günlerde sunduğu yumuşak tabanı ile ayakları yormuyor. İster okulda ister şehirde ya da tatilde… Crocs’un klasik terlikleri ve sandaletlerini rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilebilir Jibbitz aksesuarlarıyla ayakkabınızı kendinize özel hale getirebilir, stilinize eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz. Hem işlevselliği hem de enerjik ruhuyla okul ve şehir yaşamına renk katan Crocs'un indirimdeki ürünlerine Okula Dönüş Fırsatları bitmeden bir göz atın deriz!

Ürünü İncele

15. Teknolojideki yenilikçi adımlarıyla: Huawei

Gülümseten Kasım başladı! İndirimdeki ünlü markaları sizin için seçtik 16

Huawei, akıllı saat, kulak içi kulaklık ve tablet ile bilgisayarlar modelleriyle teknoloji dünyasında kullanıcılara şıklığı ve fonksiyonu bir araya getiriyor. Huawei akıllı saat modelleri, uzun batarya ömrü ve estetik tasarımıyla günlük yaşama hız katarken fitness takibi ve sağlık izleme özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam için büyük bir yardımcı oluyor. Huawei kulak içi kulaklık modelleri, müzikseverler ve telefon görüşmesi yapanlar için mükemmel bir seçenek; gürültü engelleme teknolojisi ve kesintisiz bağlantı yaratarak her ortamda kaliteli ses deneyimi yaşatıyor. Huawei tablet ve bilgisayarlar ise iş ve eğlence dünyasında başarılı işlemcileri ve hafif tasarımlarıyla kullanıcılarına pratiklik yaratıyor. Hem profesyonel hem de günlük kullanımda tercih edilebilecek Huawei ürünleri, Kasım fırsatlarıyla birlikte cazip indirimlere sahipken kaçırmayın!

Ürünü İncele

Bu içerik 30 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Apple Huawei LEGO philips Samsung Sony Xiaomi Puma JBL camper columbia crocs levis merrell under armour
