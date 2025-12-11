HABER

Adıyaman'da çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Adıyaman'da bir şahıs, 4 çocuk annesi eşini ve bacanağını evde silahla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli çifte cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi S. S. (35) ile bacanağı M.A.'yı (50) tabancayla vurdu.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, S. S. ile M.A.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Adıyaman da çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü 1

Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman da çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü 2


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

