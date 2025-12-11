Adıyaman'da çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi S. S. (35) ile bacanağı M.A.'yı (50) tabancayla vurdu.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, S. S. ile M.A.'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır