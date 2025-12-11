HABER

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile 2 hafif ticari araç, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yeri, ağır yaralanan Ramazan Fidan ise kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi, Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. yaralandı.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

11 Aralık 2025
11 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
