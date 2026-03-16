Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı! Soruşturmada gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEL TUTUKLANDI

Mahkeme Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanmasına karar verdi.

Günel ile birlikte Ferdi Zenginoğlu, Hüseyin Kabasakal, Meral Celep ve Mustafa Burak Gündeş tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

16 Mart 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar!

