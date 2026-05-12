Cevheri Güven'e belge sızdırmakla yargılanıyorlardı! Mahkeme o polisler hakkında kararını verdi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma aşamasında görev alan ve FETÖ firarisi Cevheri Güven’e soruşturma hakkında bilgi ve belge sızdırmaktan yargılanan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve polis memuru Serkan Dinçer'in davasında karar açıklandı.

DİNÇER'E TAHLİYE, DİĞER SANIKLARA BERAAT

Tutuklu sanık Dinçer'in FETÖ/PDY yönünden "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına; ancak tutukluluk süreci göz önüne alındığında yurt dışı ve il dışı adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

