AK Partili Burcu Köksal'dan ilk konuşmasında dikkat çeken sözler

Gözler bugün AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'daydı. Köksal'ın AK Parti rozetiyle ilk açıklamasında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset kulislerinde günlerdir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Köksal bugün resmen AK Parti'ye geçti.

Köksal, rozet takma töreninin ardından mikrofonun başına geçerek kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

"AİLENİN KUTSALLIĞINA İNANANLARLA, TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA SAYGI DUYANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM"

AK Partili Köksal'ın şu sözleri dikkat çekti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar’ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası geçen hafta siyaset kulislerinde gündeme geldi. İddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı “seçmen iradesi” vurgusu yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal’a ulaşamadığını ve yalanlama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini söyledi.

Köksal ise daha sonra sessizliğini bozarak AK Parti’ye katılacağını açıkladı; kararında herhangi bir baskı, tehdit ya da soruşturma olmadığını belirtti ve “CHP beni çok yordu” dedi. CHP MYK, Köksal’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk ederken, Köksal’ın CHP üyeliğinden e-Devlet üzerinden istifa ettiği de öne sürüldü.

