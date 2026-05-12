Çakarlı araç tartışması alevlenirken Anahtar Parti'den dikkat çeken proje

Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araç içinden yaptığı paylaşım sonrası başlayan tartışma gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Emniyeti’nin söz konusu araçla ilgili cezai işlem uygulamasının ardından farklı isimlerden peş peşe tepkiler gelmişti. Bu tartışmalar sürerken Anahtar Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Bilişim Teknolojileri Danışmanı Ömer Ekinci, “Adil Çakar” adını verdiği teknolojik çözüm önerisini açıkladı.
Ekinci, çakarlı araç kullanımındaki usulsüzlüklere son vermeyi hedefleyen "teknolojik çözüm paketini" kamuoyu ve ilgili kurumların bilgisine sundu. "Adil Çakar" adı verilen proje, BEACON tabanlı kimlik doğrulama sistemi ile çakar kullanımını otomatik olarak denetim altına alıyor.
Açıklamada, çakarlı araç kullanımındaki düzensizliklerin toplumun geniş kesimlerinde haklı bir tepkiye yol açtığı vurgulandı. Ekinci, sorunun salt bir trafik meselesi olmadığının altını çizdi:
"Gelir eşitsizliği nedeniyle asgari ücret sınırında yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca vatandaşımız, her birey için eşit olması gereken 'ulaşım' gibi temel bir ihtiyaçta dahi ikinci sınıf muameleyle karşılaşıyor. Bu durum, kanunun lafzıyla değil, kanunun uygulanmasındaki boşluklarla ortaya çıkan bir ayrımcılıktır."
Çakarlı (sesli/ışıklı uyarı sistemli) araç kullanma hakkı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde katı kurallara bağlanmış ve yalnızca devletin belirlediği kriterlere uyan kişilere tanınmış olmasına rağmen, sahada bu kuralların yeterince denetlenemediği belirtildi.
Ekinci, çakarlı araç sorununu iki ana başlık altında tanımladı:
Anahtar Parti'nin önerdiği çözüm, çakar sistemini akıllı bir kimlik doğrulama altyapısıyla buluşturuyor:
"Adil Çakar" projesinin ikinci ayağı, vatandaşı denetim sürecinin doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak basit bir SMS sorgulama hattı ile vatandaşlar, yolda gördükleri çakarlı aracın plakasını (örn. "34ABC34") tek bir mesajla sorgulayabilecek. Sistem üç farklı yanıt üretecek:
Ekinci, proje önerisinin yalnızca usulsüzlüklere son vermeyi değil, devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını yeniden tesis etmeyi amaçladığını da vurguladı:
"Bugün gerçekten çakar ve koruma tahsis edilmesi gereken kişiler de bu güvensiz ortamda haksız yere töhmet altında kalıyor. Yolda karşılaştıkları vatandaşlarla aralarında olumsuz bir iletişim kuruluyor. Bunun önüne geçmenin yolu, vatandaşı bilgilendiren, yetkiliyi koruyan ve usulsüzlüğü cezalandıran şeffaf bir sistemdir. Anahtar Parti olarak biz, yıkıcı eleştiri değil, somut çözüm üretme kültürünü benimsiyoruz."
"Adil Çakar" projesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve TBMM İçişleri Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulduğu bildirildi.
