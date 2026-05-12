Çakarlı araç tartışması alevlenirken Anahtar Parti'den dikkat çeken proje

Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızı Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araç içinden yaptığı paylaşım sonrası başlayan tartışma gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Emniyeti’nin söz konusu araçla ilgili cezai işlem uygulamasının ardından farklı isimlerden peş peşe tepkiler gelmişti. Bu tartışmalar sürerken Anahtar Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Bilişim Teknolojileri Danışmanı Ömer Ekinci, “Adil Çakar” adını verdiği teknolojik çözüm önerisini açıkladı.

Ekinci, çakarlı araç kullanımındaki usulsüzlüklere son vermeyi hedefleyen "teknolojik çözüm paketini" kamuoyu ve ilgili kurumların bilgisine sundu. "Adil Çakar" adı verilen proje, BEACON tabanlı kimlik doğrulama sistemi ile çakar kullanımını otomatik olarak denetim altına alıyor.

"TOPLUMSAL TEPKİYE NEDEN OLAN BİR SORUN"

Açıklamada, çakarlı araç kullanımındaki düzensizliklerin toplumun geniş kesimlerinde haklı bir tepkiye yol açtığı vurgulandı. Ekinci, sorunun salt bir trafik meselesi olmadığının altını çizdi:

"Gelir eşitsizliği nedeniyle asgari ücret sınırında yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca vatandaşımız, her birey için eşit olması gereken 'ulaşım' gibi temel bir ihtiyaçta dahi ikinci sınıf muameleyle karşılaşıyor. Bu durum, kanunun lafzıyla değil, kanunun uygulanmasındaki boşluklarla ortaya çıkan bir ayrımcılıktır."

Çakarlı (sesli/ışıklı uyarı sistemli) araç kullanma hakkı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde katı kurallara bağlanmış ve yalnızca devletin belirlediği kriterlere uyan kişilere tanınmış olmasına rağmen, sahada bu kuralların yeterince denetlenemediği belirtildi.

SORUNUN İKİ BOYUTU

Ekinci, çakarlı araç sorununu iki ana başlık altında tanımladı:

İzinsiz ve yetkisiz çakar kullanımı: Çakar kullanma hakkı bulunmayan kişilerin araçlarına gizlice çakar takarak trafikte hak iddia etmesi. Bu kullanım yalnızca trafik kontrol noktalarında tespit edilebiliyor; ancak cihazın saklanabilir yapısı denetimleri zorlaştırıyor. Yetkili araçların kural dışı kullanımı: Devletin çakar izni verdiği kişilerin araçlarında, makam sahibi veya koruma polisi bulunmadığı hâlde çakarın çalıştırılması. Şoförün tek başınayken, ya da aracın aile bireyleri tarafından kullanılması sırasında yaşanan bu durumlar, sistemin güvenilirliğini sarsıyor.

"ADİL ÇAKAR" PROJESİ

Anahtar Parti'nin önerdiği çözüm, çakar sistemini akıllı bir kimlik doğrulama altyapısıyla buluşturuyor:

Zorunlu BEACON Okuyucu Donanımı Çakarlı araçlara, 3–5 metre menzilli basit bir BEACON okuyucu takılması zorunlu hâle getirilmeli. Bu okuyucu, makam sahibi ve koruma polisinin kimliklerini araca biner binmez otomatik olarak algılayacak ve çakarı yalnızca bu iki yetkilinin birlikte araçta bulunduğu durumda aktive edecektir. Anlık İhlal Raporlama Mekanizması Makam veya koruma polisi araçta yokken çakar çalıştırılması ya da yolculuk sırasında bu kişilerden birinin araçtan ayrılması durumunda sistem "Yetkisiz Kullanım" uyarısı verecek. Her ihlal, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne anlık olarak raporlanacak, para cezası otomatik uygulanacak ve belirli sayıda ihlalden sonra çakar kullanım hakkı iptal edilecektir. Şeffaf Log Kayıt Sistemi Çakar sistemi; aktivasyon tarihini, saatini, süresini ve bu sürede yetkili kişilerin araçta olup olmadığını otomatik kayıt altına alacak. Bu kayıtlar düzenli olarak emniyet birimlerine raporlanacak ve denetim süreçlerinde delil niteliği taşıyacaktır.

VATANDAŞ BOYUTU: ÇAKAR SORGULAMA SMS HATTI

"Adil Çakar" projesinin ikinci ayağı, vatandaşı denetim sürecinin doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak basit bir SMS sorgulama hattı ile vatandaşlar, yolda gördükleri çakarlı aracın plakasını (örn. "34ABC34") tek bir mesajla sorgulayabilecek. Sistem üç farklı yanıt üretecek:

Araç kayıtlı değil veya çakar yetkisiz kullanılıyorsa: Mesaj otomatik olarak resmi ihbar niteliği kazanacak; trafik çevirmelerinde araçta çakar araması yapılarak ceza ve el koyma işlemi uygulanabilecektir.

Araç kayıtlı ancak yetkili kişiler araçta değilse: Mesaj yine ihbar olarak işleme alınacaktır.

Araç kayıtlı ve kullanım şartlara uygunsa: Vatandaşa "Kullanıma uygun ve yetkilidir, müsterih olunuz" bilgilendirmesi gönderilecektir.

"GÜVEN İLİŞKİSİNİN YENİDEN İNŞASI"

Ekinci, proje önerisinin yalnızca usulsüzlüklere son vermeyi değil, devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını yeniden tesis etmeyi amaçladığını da vurguladı:

"Bugün gerçekten çakar ve koruma tahsis edilmesi gereken kişiler de bu güvensiz ortamda haksız yere töhmet altında kalıyor. Yolda karşılaştıkları vatandaşlarla aralarında olumsuz bir iletişim kuruluyor. Bunun önüne geçmenin yolu, vatandaşı bilgilendiren, yetkiliyi koruyan ve usulsüzlüğü cezalandıran şeffaf bir sistemdir. Anahtar Parti olarak biz, yıkıcı eleştiri değil, somut çözüm üretme kültürünü benimsiyoruz."

"Adil Çakar" projesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve TBMM İçişleri Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulduğu bildirildi.