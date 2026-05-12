HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emin Pazarcı'nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı

Galatasaray maçına giderken yaptığı paylaşımda çakarlı araçta olduğu anlaşılan ve tepki çeken avukat Begüm Ece Pazarcı'nın babası Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, 3 ay zorunlu izne çıkarıldı.

Emin Pazarcı'nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı
Ufuk Dağ

Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesinde lüks araçtan paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı gündem olmuştu. Gazeteci Emin Pazarcı'nın kızının aracında çakar olması ise sosyal medyada tepki çekmişti.

Emin Pazarcı nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çakar tertibatlı araç içerisinden paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'yla ilgili harekete geçerek hem aracı trafikten men etti hem de 173 bin lira para cezası kesti.

Emin Pazarcı nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı 2

Emin Pazarcı ise gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan hesabından paylaşım yaparak sert çıkmıştı. Şamil Tayyar, Pazarcı'nın çalıştığı kurum tarafından 3 ay zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu.

Emin Pazarcı nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı 3

Şamil Tayyar'ın konuyla ilgili paylaşımı ise şu şekilde;

Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyadaki tepkilere öfkelenen baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı.

Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor.

Dostane tavsiyem;

Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ordu’da uyuşturucu operasyonuOrdu’da uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar çakar gazeteci Emin Pazarcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.