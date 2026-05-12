Emin Pazarcı'nın kızı çakarlı aracıyla tepki çekmişti! Babasının da başını yaktı

Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesinde lüks araçtan paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı gündem olmuştu. Gazeteci Emin Pazarcı'nın kızının aracında çakar olması ise sosyal medyada tepki çekmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çakar tertibatlı araç içerisinden paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'yla ilgili harekete geçerek hem aracı trafikten men etti hem de 173 bin lira para cezası kesti.

Emin Pazarcı ise gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan hesabından paylaşım yaparak sert çıkmıştı. Şamil Tayyar, Pazarcı'nın çalıştığı kurum tarafından 3 ay zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu.

Şamil Tayyar'ın konuyla ilgili paylaşımı ise şu şekilde;

Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyadaki tepkilere öfkelenen baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı.

Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor.

Dostane tavsiyem;

Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.