SON DAKİKA |CHP lideri Özel'den Burcu Köksal ve Muhittin Böcek tepkisi: "Evet tehdit ediyorum"

Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye katılacağını duyuran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verip 'itirafçı' olan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili ne diyeceği merak konusu olan CHP lideri dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gün gelecek iktidar kürsüsünden milletimizin karşısına çıkacak 'biz doğru tarafta durduk, eğilmedik, başeğmedik ama gerekirse başverdik' diyerek bugünleri anlatacağım. Burada şerh koyuyorum.

Ege'nin bir tane ilini bile bir başka partiye bırakmayan bir zafer. Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanan bir zafer. Başka hiçbir partiye nasip olmamış bir zafer. Yerel seçimlerde 47 yıl sonra gelen birincilik. Ve buradan iktidara doğru başlayan yükseliş.

Anketlerde vatandaşın memnuniyetleri, İstanbul'u kazanılınca Türkiye'nin kazanılacağını görenlerin yaptığı bir girişim. Her gün bir saldırı altındayız. Partiye yöneltilen büyük bir taaruzla karşı karşıyayız. Bunlar daha önce yaşanılmayan şeyler.

Bugün ortaya öyle bir şey çıktı ki hiçbir yerde hiçbir şey bulamadılar.

MUHİTTİN BÖCEK'İN İTİRAFÇI OLMASI

Muhittin Böcek ve Böcek ailesi... 'Muhittin Böcek itirafçı olacak daha vakti var' dendi. Bunu söyledikten sonra Böcek'in korumaları yakınındakiler ifadeye alındı. Kimse bit şey demiyor, kameralarda da ortaya çıkmıyor. Muhittin Böcek'in önünde ifade koyuluyor "50 milyon Euro Özgür Özel'e para verdim çık kurtul" diyorlar. Böcek imzalamıyor.

Oradaki koruma polisinin cep telefonuna bir adres atıldığı ortaya çıktı. Adresi atanın Ferdi Zeyrek olduğu ortaya çıktı. O kadar şahidin önünde hiçbir yalnız kalma olmadı gitti. Oraya Ferdi gidiverse, Manisa'nın hiçbirimizin dolduramadığı sokakları cenazesi dolduran Ferdi kardeşime iftira atarak, ölmüş ya, Ferdi'ye iftira atacak zihniyet tak diye kaldı.

Önce Manisa'da rüşvet verdi dendi sonra bir video servis ettiler ve iğrenç iddialarda bulundular. Gökhan Böcek bu iğrenç iddialar sonrası 'Getirin neyse anlatayım, imza atayım' diyor.

Mal varlığına çökünce diyorlar ki 'Muhittin Böcek'e 'oğlunun ifadesini doğrula. Mallarını geri al.' onu da elini yüzüne bulaştırıyorlar.

ÖZKAN YALIM

Özkan Yalım... Daha ilk günden 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedik yaptık. Ondan da itirafçı çıkarmaya çalışıyorlar. Neymiş araba almış falan. 'İndirim yaptırırım' diye kendisi gelmiş, partiye arabanın iç dizaynını yaptırmışız. Onu da parti ödemiş hepsi bu kadar.

AK Parti'nin İBB döneminde 56 tane araç AK Parti'nin genel merkezine araç verilmiş. Şoförün maaşıyla, benziniyle 56 aracı vermişler. Bunları yarın yazacak mısınız? CHP olarak belediyelerin tek bir kuruşuna tenezzül etmedik etmeyiz.

BURCU KÖKSAL'A ÇOK SERT SÖZLER: "EVET TEHDİT EDİYORUM"

AK Parti'ye küfürlerle saldırdığında zor durduğumuz, Trikopisçilerin partisi diyen Burcu Köksal şimdi 'Partide siyaset imkanım kalmadı' diyor. 3 kere Afyon'da miting yaptık. Seçimi kazandı ilk tebriğe gittik. Kazanağına önce ben sonra o inanmış. Geçenlerde annesi hastalanmış, her grubu ağlayarak izleyen 'AK Parti'ye katılacak' denildiğinde sinir krizi geçiren o anneyi ziyarete gittim. Elini öptüm.

Şimdi kızı 'alın beni içeri' diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Şimdi de diyor Burcu, 'Özgür Özel beni tehdit etti'. Ona dedim ki 'İki yıl çabuk geçer Burcu. CHP iktidar olunca kapımıza gelme. Bu tehditse... Dedim ulan, daniskasını ediyorum.