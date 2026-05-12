Oklavayla müdahale etti! İstanbul'da metroda kavga: 2 kişi yakalandı

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup genç küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken bir kadın yolcu oklavayla müdahalede bulundu. Olayla ilgili metroda F.İ.'yi darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 9 Mayıs Cumartesi günü 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti. Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda O.K. ve N.Y. isimli kişilerin İ.F.'yi metroda darbettiği tespit edildi. 2 şüpheli hakkında 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

