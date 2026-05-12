Rusya, kıtalararası balistik füze "Sarmat"ı test etti! Putin'den açıklama

Rusy,a kıtalararası balistik füze "Sarmat"ın test edilmesi amacıyla fırlatıldığını bildirdi. Putin, "Bu, dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlığı, Batılı füzelerden 4 kat güçlüdür" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev ile çevrim içi görüştü.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FÜZE SİSTEMİ"

Karakayev görüşmede, Putin'e kıtalararası balistik füze "Sarmat"ın test edildiğini bildirerek, "Bugün sıvı yakıtlı balistik Sarmat füzesi fırlatıldı. Bu başarılı şekilde gerçekleşti. Test sonuçları, füzenin doğru şekilde tasarlandığını doğruladı." bilgisini verdi.

Söz konusu füze sisteminin muharebe görevine yıl sonuna kadar başlayacağını kaydeden Karakayev, bunun stratejik nükleer grubunun kabiliyetini güçlendireceğini aktardı.

Putin de Karakayev'i Sarmat füzesinin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle tebrik etti.

Söz konusu füzenin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 2011'de başlattıklarını anımsatan Putin, "Bu, dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlığı, Batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor. Bu sayede füze, 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak, isabetlilik özelliklerini ikiye katlıyor, mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"OREŞNİK FÜZESİ NÜKLEER BAŞLIKLARLA DONATILABİLİR"

Rusya'nın caydırıcı güçlerini kuvvetlendirmeye 2000'lerde yeniden başladığını dile getiren Putin, bu yöndeki çalışmaların bugün de devam ettiğini belirtti.

Putin, ABD'nin 2002'de Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından, Rusya'nın stratejik güvenliğini sağlama ve stratejik güç dengesini korumaya ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Bu bağlamda nükleer kuvvetlerin geliştirilmesine ilişkin programı kademeli şekilde uyguladıklarını kaydeden Putin, ürettikleri "Avangard" ve "Kinjal" hipersonik füze sistemlerinin devreye sokulduğuna işaret ederek, "Kinjal'ın (Ukrayna'da) özel askeri operasyon esnasında kullanıldığını, bu füzenin yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü" kaydetti.

Başkan Putin, hipersonik orta menzilli balistik füze "Oreşnik"in 2025'te ordunun envanterine dahil edildiğine dikkati çekerek, "Bu füze de nükleer başlıklarla donatılabilir." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da kıtalararası balistik füze Sarmat'ın test edilmesiyle ilgili görüntü paylaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

