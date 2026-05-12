Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame tamamlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, 178 sayfadan oluşan iddianamenin, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever tarafından onaylandıktan sonra Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Soruşturmada belediye bünyesindeki bazı işlemler, ihale süreçleri ve vakıf ilişkili uygulamaların mercek altına alındığı belirtildi. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "dolandırıcılık" ve "Vakıflar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

BAKANLIKLAR MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın "davacı/müşteki" kurumlar arasında yer aldığı görüldü. Soruşturmanın kamu zararına yol açıldığı değerlendirilen bazı işlemler nedeniyle genişletildiği ifade edildi.

