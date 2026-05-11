HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar

Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araçla yaptığı paylaşıma tepkiler peş peşe gelirken; medya mensuplarına tahsis edilen koruma polisleri ve çakarlı araçlar gündeme geldi. Cem Küçük ve İsmail Saymaz bu duruma tepki gösteren isimlerden olurken; Bakan Çiftçi'nin katıldığı medya buluşmasında söz konusu konunun gündeme geldiği de hatırlatıldı.

Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar
Devrim Karadağ

Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı bir aracın içerisinden yaptığı paylaşım bir anda gündeme oturdu. Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araçla sağ şeritten ilerlediği görüntülere tepkiler peş peşe gelirken, Emniyet de harekete geçti.

Pazarcı'nın sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerindeki çakarlı aracının 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de el konularak para cezası uygulandığı aktarıldı.

BEGÜM ECE PAZARCI'NIN ÇAKARLI ARAÇ GÖRÜNTÜLERİNE CEZA YAĞDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülere konu olan şahsın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar 1

GAZETECİLERE TAHSİS EDİLEN ÇAKARLI ARAÇLAR GÜNDEMDE

'Begüm Ece Pazarcı' olayı sonrası gazetecilere verilen çakarlı araçlar ve koruma polisleri bir kez daha gündem oldu.

CEM KÜÇÜK: "EĞER GERÇEK BİR TEHDİT YOKSA GAZETECİLERDEN ÇAKAR VE KORUMA ALINMALI"

TGRT Haber'deki canlı yayında yaşananlara tepki gösteren gazeteci Cem Küçük "Türkiye’de çakarlı araç konusu suistimal ediliyor. Özellikle bazı gazeteciler ve yakınları bu ayrıcalığı kötüye kullanıyor. Eğer gerçek bir tehdit yoksa gazetecilerden çakar ve koruma alınmalı. Ölüm tehdidi varsa zaten koruma polisi verilir ve bu normaldir. Ancak tehdit olmamasına rağmen korumayla gezenler var. Bu durum yeniden gözden geçirilmeli. Sadece gazeteciler değil, bağlantılarını kullanarak çakar alan diğer kişilerin de ayrıcalıkları kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar 2

İSMAİL SAYMAZ: "DEVLETİN OLANAKLARINI BABALARININ MALI ZANNEDİYORLAR"

Halk TV yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz da "Devletin olanaklarını babalarının malı zannediyorlar. Özellikle iktidar yanlısı gazeteciler itibarına itibar katmak için sahte ihbarlarla koruma veriliyor, çakarlı araç veriliyor. Bu işe bir çözüm getirilmesi lazım. Öncelikli hizmetler için verilen çakar, AK Partili gazetecilerin nazar boncuğu mu yani!" dedi.

Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar 3

'ÇAKARLI ARAÇ' ÇIKIŞI, MEDYA BULUŞMASINA DAMGA VURMUŞTU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin İstanbul Basın Buluşması kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda da bu konunun gündeme geldiğini hatırlatan Saymaz, toplantıda söz alan Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in Bakan Çiftçi'ye "Şimdi bu çakarlı araç mevzusu, toplumun büyük kısmını inanılmaz öfkelendiriyor. Vermişsiniz koruma kararı, o koruma kararına bağlı olarak da çakarlı araçla, gazeteci arkadaşlarımın da birçoğu kullanıyor. Elbette çakar kullanımı gerekebilir, çakar kullanımı ile alakalı belki bir yönetmelik yapılavilir." dediğini aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medya buluşmasına damga vuran an: 'Gazeteci arkadaşlarım da kullanıyor ama...' Medya buluşmasına damga vuran an: 'Gazeteci arkadaşlarım da kullanıyor ama...'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandıODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı
Bakan Kurum anlattı, mevkidaşları hayran kaldıBakan Kurum anlattı, mevkidaşları hayran kaldı

Anahtar Kelimeler:
çakar lamba gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.