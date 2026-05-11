Gazetecilere verilen çakarlı araçlar gündemde! Peş peşe tepkiler: Babalarının malı zannediyorlar

Gazeteci yazar Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı bir aracın içerisinden yaptığı paylaşım bir anda gündeme oturdu. Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araçla sağ şeritten ilerlediği görüntülere tepkiler peş peşe gelirken, Emniyet de harekete geçti.

Pazarcı'nın sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerindeki çakarlı aracının 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de el konularak para cezası uygulandığı aktarıldı.

BEGÜM ECE PAZARCI'NIN ÇAKARLI ARAÇ GÖRÜNTÜLERİNE CEZA YAĞDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülere konu olan şahsın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GAZETECİLERE TAHSİS EDİLEN ÇAKARLI ARAÇLAR GÜNDEMDE

'Begüm Ece Pazarcı' olayı sonrası gazetecilere verilen çakarlı araçlar ve koruma polisleri bir kez daha gündem oldu.

CEM KÜÇÜK: "EĞER GERÇEK BİR TEHDİT YOKSA GAZETECİLERDEN ÇAKAR VE KORUMA ALINMALI"

TGRT Haber'deki canlı yayında yaşananlara tepki gösteren gazeteci Cem Küçük "Türkiye’de çakarlı araç konusu suistimal ediliyor. Özellikle bazı gazeteciler ve yakınları bu ayrıcalığı kötüye kullanıyor. Eğer gerçek bir tehdit yoksa gazetecilerden çakar ve koruma alınmalı. Ölüm tehdidi varsa zaten koruma polisi verilir ve bu normaldir. Ancak tehdit olmamasına rağmen korumayla gezenler var. Bu durum yeniden gözden geçirilmeli. Sadece gazeteciler değil, bağlantılarını kullanarak çakar alan diğer kişilerin de ayrıcalıkları kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

İSMAİL SAYMAZ: "DEVLETİN OLANAKLARINI BABALARININ MALI ZANNEDİYORLAR"

Halk TV yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz da "Devletin olanaklarını babalarının malı zannediyorlar. Özellikle iktidar yanlısı gazeteciler itibarına itibar katmak için sahte ihbarlarla koruma veriliyor, çakarlı araç veriliyor. Bu işe bir çözüm getirilmesi lazım. Öncelikli hizmetler için verilen çakar, AK Partili gazetecilerin nazar boncuğu mu yani!" dedi.

'ÇAKARLI ARAÇ' ÇIKIŞI, MEDYA BULUŞMASINA DAMGA VURMUŞTU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin İstanbul Basın Buluşması kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda da bu konunun gündeme geldiğini hatırlatan Saymaz, toplantıda söz alan Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in Bakan Çiftçi'ye "Şimdi bu çakarlı araç mevzusu, toplumun büyük kısmını inanılmaz öfkelendiriyor. Vermişsiniz koruma kararı, o koruma kararına bağlı olarak da çakarlı araçla, gazeteci arkadaşlarımın da birçoğu kullanıyor. Elbette çakar kullanımı gerekebilir, çakar kullanımı ile alakalı belki bir yönetmelik yapılavilir." dediğini aktardı.