HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Medya buluşmasına damga vuran 'çakarlı araç' çıkışı! 'Gazeteci arkadaşlarım da kullanıyor ama...'

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin medya temsilcileriyle buluşmasına 'çakarlı araç' çıkışı damga vurdu. Trafikte çakarlı araç kullanımının suistimal edildiğine ve bu durumun tepki çektiğine dikkat çeken gazeteci Serkan Kalemciler,  Bakan Çiftçi'ye yeni bir düzenleme yapılması için çağrı yaptı. Medya temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Kalemciler'in "Gazeteci arkadaşlarım da kullanıyor" ifadesi  gündem oldu.

İstanbul Basın Buluşması kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi gündeme ilişkin değerlendirmelerini yaptığı toplantıda, basın mensuplarının da sorularını yanıtlarken; 'çakarlı araç' çıkışı dikkat çekti.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE 'ÇAKARLI' ARAÇ' ÇAĞRISI

Toplantıda söz alan Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler, özellikle vatandaşların rahatsızlık duyduğu ve trafikte ayrıcalık sembolü haline gelen araçlardaki çakar kullanımına değindi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu konulara ilişkin memnuniyetini dile getirerek sözlerine başlayan Kalemciler, özellikle trafikte radar uygulamalarında görülen "tuzak kurma" algısının yıkıldığını söyledi.

Daha sonra çakarlı araç konusuna değinen Kalemciler, "Benim de çok taktığım bir konu bu; çakarlı araç mevzusu." diyerek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şunları iletti:

"GAZETECİ ARKADAŞLARIMIN DA BİRÇOĞU KULLANIYOR"

"Şimdi bu çakarlı araç mevzusu, toplumun büyük kısmını inanılmaz öfkelendiriyor. Vermişsiniz koruma kararı, o koruma kararına bağlı olarak da çakarlı araçla, gazeteci arkadaşlarımın da birçoğu kullanıyor.

Ben bu arada bir medya sahibiyim, 21 senedir sektörün içindeyim, daha da eskisi 30 senedir bu alandayım, hiç böyle bir talebim olmadı. Kullananlara saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum.

"İNSANLAR ÇOK NEFRET DOLUYORLAR"

İnsanlar çok üzülüyorlar, insanlar çok nefret doluyorlar. Yani iğneyle kazılanları biz böyle kepçelerle, kazanlarla veriyoruz.

Elbette çakar kullanımı gerekebilir, çakar kullanımı ile alakalı belki bir yönetmelik."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEDE: "ÇAKARLI GAZETECİLER HİÇ ÜZERİNE ALINMADILAR"

Söz konusu çağrının ardından 'gazeteci arkadaşlarım da kullanıyor' çıkışı gündem olurken; toplantının ardından Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Ersoy Dede'nin yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Dede, "Serkan Kalemciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin medya yöneticileri ile gerçekleştirdiği buluşmada: “bu salonda bulunan bazı gazetecilerin de çakar kullandığını biliyoruz” dedi. Çakarlı gazeteciler hiç üzerine alınmadılar. Toplantı bitiminde Çakarlı arabalarına binip cayk vayk ederek evlerine gittiler." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
çakar gazeteci Mustafa Çiftçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.