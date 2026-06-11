HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | Trump yine uykuları kaçırdı: Bu geceyi işaret etti, "Çok sert vuracağız" dedi

Son dakika haberi: Dün gece İran'a füze yağdıran ABD'den saldırıların devam edeceği sinyali geldi. "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" diyen Donald Trump ayrıca Hark Adası'nı ele geçireceklerini duyurdu.

Son dakika | Trump yine uykuları kaçırdı: Bu geceyi işaret etti, "Çok sert vuracağız" dedi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İran ile ABD arasındaki çatışmalar yeniden alevleniyor. Üstelik bu kez ABD Başkanı Donald Trump doğrudan Hark Adası'nı ve İran'ın petrol altyapı noktalarını ele geçireceklerini belirtti.

BU GECEYİ İŞARET ETTİ: "ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Trump söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında "ABD bu gece İran'ı çok sert vuracak" diyen Trump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, radarlarının, uçaksavar sistemlerinin ve diğer tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olduğunu ifade etti.

HARK ADASI'NA GÖZ DİKTİ

Trump, yakında Hark Adası'nı ve İran'ın diğer petrol altyapı noktalarını da ele geçireceklerini söylerken "Ayrıca İran'ın da petrol ve gaz ticaretini tamamen ele geçireceğiz. Bunu Venezuela'da yaptığımızda hem ABD hem de Venezuela için sonuçlar mükemmel olmuştu" dedi.

Son dakika | Trump yine uykuları kaçırdı: Bu geceyi işaret etti, "Çok sert vuracağız" dedi 1

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

İran’ın kuzey Basra Körfezi’nde, Buşehr’in yaklaşık 55 km kuzeybatısında yer alan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının neredeyse tamamı için ana terminal konumunda ve günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip.

Ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılıyor.

Son dakika | Trump yine uykuları kaçırdı: Bu geceyi işaret etti, "Çok sert vuracağız" dedi 2

DÜN SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD yeniden İran'ı vurdu: Saldırılar sabah sona erdi ABD yeniden İran'ı vurdu: Saldırılar sabah sona erdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hız göstergesi 159 km'yi gösteriyordu... Kahreden anlar!Hız göstergesi 159 km'yi gösteriyordu... Kahreden anlar!
Kendini ABD'li tanıttı Nijeryalı çıktı: Hong Kong'lu diş hekimini 2,5 milyon dolar dolandırdı! Esenyurt'ta yakalandı...Kendini ABD'li tanıttı Nijeryalı çıktı: Hong Kong'lu diş hekimini 2,5 milyon dolar dolandırdı! Esenyurt'ta yakalandı...
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Petrol savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Vatan Bilgisayar'ın sahibi ve Turgut Altınok'un damadı gözaltında

Vatan Bilgisayar'ın sahibi ve Turgut Altınok'un damadı gözaltında

Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.