Son dakika | Trump yine uykuları kaçırdı: Bu geceyi işaret etti, "Çok sert vuracağız" dedi

Son dakika haberi: İran ile ABD arasındaki çatışmalar yeniden alevleniyor. Üstelik bu kez ABD Başkanı Donald Trump doğrudan Hark Adası'nı ve İran'ın petrol altyapı noktalarını ele geçireceklerini belirtti.

BU GECEYİ İŞARET ETTİ: "ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Trump söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında "ABD bu gece İran'ı çok sert vuracak" diyen Trump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, radarlarının, uçaksavar sistemlerinin ve diğer tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olduğunu ifade etti.

HARK ADASI'NA GÖZ DİKTİ

Trump, yakında Hark Adası'nı ve İran'ın diğer petrol altyapı noktalarını da ele geçireceklerini söylerken "Ayrıca İran'ın da petrol ve gaz ticaretini tamamen ele geçireceğiz. Bunu Venezuela'da yaptığımızda hem ABD hem de Venezuela için sonuçlar mükemmel olmuştu" dedi.

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

İran’ın kuzey Basra Körfezi’nde, Buşehr’in yaklaşık 55 km kuzeybatısında yer alan Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının neredeyse tamamı için ana terminal konumunda ve günlük yaklaşık 7 milyon varil yükleme kapasitesine sahip.

Ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılıyor.

DÜN SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.