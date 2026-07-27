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Kastamonu'da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Cide ilçesinde 12 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, Doğanyurt ilçesinde ise heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Çataloluk köyünde de çok amaçlı olarak kullanılan köy yemekhanesi sel suları altında kaldı.

Kastamonu'da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "83" ve "85" numaralı meteorolojik uyarılarının ardından Kastamonu Valiliği koordinasyonunda tüm Türkiye Afet Müdahale Planı grupları teyakkuza geçirildi. Kuvvetli sağanağın ardından Cide başta olmak üzere Doğanyurt, İnebolu ve Şenpazar ilçelerinde 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 239 ihbar yapıldı. Cide Belediyesine de 170'ten fazla ihbar ulaştı.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 1

EV, İŞ YERİ VE DEPOLARI SU BASTI: 12 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Cide ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen taşkında ev, iş yeri ve depoları su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. İlçede tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanırken, Orman İşletme Müdürlüğünde kriz merkezi kuruldu. Tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilen 12 kişi, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Vatandaşların beslenme ihtiyaçları otel ve Türk Kızılay tarafından karşılandı.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 2

Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle Doğanyurt ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 3

Afet Müdahale Planı kapsamında kent genelinde 296 araç ve iş makinesi, 20 motopomp ile 445 personel görevlendirildi. Sahil kesimindeki riskli bölgelerde arama kurtarma ekipleri ile kurumlara ait araç ve iş makineleri konuşlandırıldı.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 4

Vali Meftun Dallı da çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geçti. İlçe merkezinde ise yağışın ve su seviyesinin azaldığı bildirildi.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 5

KÖY YEMEKHANESİNİ SU BASTI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel suları nedeniyle köylerde maddi hasar oluştu. Çataloluk köyünde çok amaçlı olarak kullanılan köy yemekhanesi sel suları altında kaldı.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 6

Çataloluk Köyü Muhtarı Mehmet Güler, sel nedeniyle köy gasilhanesinin duvarının çöktüğünü, meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığını ve bazı evlerin de risk altında bulunduğunu söyledi.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 7

Köyde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kastamonu da sağanak kabusa döndü! 12 kişi tahliye edildi, köy yemekhanesini su bastı 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu sağanak sağanak yağış
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