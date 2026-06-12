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Bakırköy E5'te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü

Bakırköy E5 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarparak metrelerce savruldu. Kazada sürücü olay yerinde, motosiklette bulunan artçı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköy E5'te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü

Olay, saat 22.30 sıralarında E5 Karayolu Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi mevkisi Şirinevler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MJ 6510 plakalı motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Shanur A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü Shanur A. ve arkasında yolculuk eden Babamyrat A. (39) ağır yaralandı.

Bakırköy E5 te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü 1

BAKIRKÖY'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Babamyrat A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Shanur A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Babamyrat A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bakırköy E5 te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü 2

MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI

Polis ekipleri E5 Karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Shanur A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası tehlike arz eden aydınlatma direğinin lambası ise görevliler tarafından söküldü.

Bakırköy E5 te kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy motosiklet kazası
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