Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e karşı net mesajlar verdi. İsrail'in politikalarının hem bölge hem de dünyanın güvenliği için bir tehdit olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın. Cevabımız çok net ve sert olur" demişti.

Artan gerilim sonrası Beyaz Saray'da dikkat çeken anlar yaşandı. İsrailli bir muhabir, ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi sordu.

"İSRAİL İLE TÜRKİYE ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLUR MU?"

Türkiye'yi hedef alan muhabirin "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeye devam ediyor. İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olma ihtimali görüyor musunuz ve F-35 için satış yapacak mısınız?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

TRUMP: "ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER, ÇOK SEVİYORUM"

“O çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok seviyorum. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın ‘Erdoğan’ı seviyor’ diye yazacak. Ama hayır, o gerçekten güçlü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan.

"EĞER DUYSAYDIM ONU ARARDIM..."

Bunu hiç duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şey olacağını düşünmüyorum, özellikle ben başkan olduğum sürece, çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Ama bunun ötesinde, iyi bir dostluğumuz var."