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Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Tekirdağ da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı 1

KİMYA FABRİKASINDA PATLAMA: 4 YARALI

Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı 2

AĞIR YARALI İŞÇİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

Tekirdağ da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı 3

AFAD KİMYASAL SIZINTI İNCELEMESİ YAPTI

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Tekirdağ fabrika kimyasal
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