HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Karantina başladı: Hantavirüslü gemideki Türkler İstanbul'da

Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemideki 3 Türk, İstanbul'a geldi. Evde karantina süreci başladı. Gemiden tahliye edilen Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Karantina başladı: Hantavirüslü gemideki Türkler İstanbul'da

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye geldi.

KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

TGRT Haber'in aktardığına göre İstanbul'a getirilen şahıslar tedbiren evlerinde karantinaya girdi.

FRANSA VE ABD VATANDAŞI İKİ KİŞİNİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Gemide farklı ülkelerden yolcuların da bulunduğu ve bazı vakalarda ölüm yaşandığı öğrenilirken, tahliye süreci İspanya’nın Tenerife Limanı üzerinden gerçekleştirildi.

GEMİDE SALGIN PANİĞİ VE TAHLİYE SÜRECİ

Güney Amerika çıkışlı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia limanından yola çıktı.

  • Yolculuk sırasında gemide ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı.
  • 11 Nisan’da 70 yaşındaki bir Hollandalı yolcu hayatını kaybetti
  • Sonraki günlerde farklı yolcularda semptomlar görüldü
  • Gemide yaklaşık 180 yolcu ve mürettebat bulunduğu belirtildi

Geminin Afrika açıklarında ve Atlantik’teki bazı noktalara uğradığı süreçte, bazı yolcular farklı limanlarda gemiden ayrıldı.

Karantina başladı: Hantavirüslü gemideki Türkler İstanbul da 1

HANTAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Mayıs’ta gemide hantavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. 3 Mayıs’ta bir Alman yolcunun da hayatını kaybetmesiyle, gemide virüs kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi.

Bu gelişmeler üzerine gemi, Cabo Verde açıklarında karaya yanaşamadan beklemek zorunda kaldı.

Karantina başladı: Hantavirüslü gemideki Türkler İstanbul da 2

TENERİFE’DE TAHLİYE KARARI

Uluslararası görüşmelerin ardından geminin İspanya’ya bağlı Tenerife Limanı’na yanaşmasına izin verildi. Burada yolcular uçaklarla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 23 farklı ülkeden yolcuların tahliye edildiği açıklandı.

MV HONDİUS NEDİR?

MV Hondius, özellikle kutup ve keşif turları yapan bir kruvaziyer gemisi olarak biliniyor. Olay sırasında gemi, Güney Atlantik ve Afrika açıklarında seyir halindeydi.

Karantina başladı: Hantavirüslü gemideki Türkler İstanbul da 3

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüstür.

Bulaş yolları:
Fare ve benzeri kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürükleri
Kirli havanın solunması
Nadiren ısırma veya tırmalanma

Belirtiler:
Ateş ve halsizlik
Kas ağrıları
Nefes darlığı
İleri vakalarda böbrek yetmezliği ve iç kanama
Bazı türleri ağır solunum yetmezliğine yol açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanından bile geçseniz bulaşıyor: 40 gün gizleniyor! Yanından bile geçseniz bulaşıyor: 40 gün gizleniyor!
Hantavirüse karşı aşı çalışması başlatıldı! Hantavirüse karşı aşı çalışması başlatıldı!

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Mathilde’yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Mathilde’yi kabul etti
ODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandıODTÜ'deki arbedede yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
karantina gemi Hantavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.