Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya bir kez daha tazminat ödeyecek

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı ikinci manevi tazminat davasını da kazandı. Mahkeme, Özgür Özel’in 10 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Süleyman Soylu’ya ödemesine hükmetti.

Dava, Özgür Özel’in “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinde yaptığı açıklamalar üzerine açılmıştı. Özel, konuşmasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak, "Televizyondan 'İBB'de 550 terörist var.' dediler. Bunun üzerine davalar açıldı. 550 değil 1 terörist bile çıkmadı. Bu sorunun sorulduğu Süleyman Soylu dedi ki 'Siyaseten söyledim, ben siyaset yaptım."550 kişiye siyaset olsun diye terörist demek, işinden aşından etmek, sonra da 'Bir bilgim yoktu, yalan söyledim.' diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi, alçak olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB’ye alınan terör irtibatlı ve iltisaklı 505 kişiyi, kefil olduğu DHKP-C yöneticiliğinden hükümlü Selçuk Kozağaçlı gibi aklamaya çalışan İngiliz Özgür’e; yalan, iftira ve hakaretten 46 bin liralık tazminat davası açtım” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, SOYLU'YA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Söz konusu dava sonuçlanırken, mahkeme Özgür Özel’in 10 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Süleyman Soylu’ya ödemesine karar verdi.

Öte yandan Süleyman Soylu’nun daha önce açtığı bir başka manevi tazminat davası da Özgür Özel aleyhine sonuçlanmıştı. Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kullandığı “Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür” ifadelerine karşılık Özgür Özel, “Yok be Süleyman… Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi, sakın şaşırtma bizi! Sahtekar Sülü” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Soylu, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı.

İstinaf mahkemesi, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme kararında, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekilmekle birlikte, somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığı, kullanılan ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

Kararda ayrıca, 25 bin TL manevi tazminatın 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel’den tahsil edilerek Süleyman Soylu’ya ödenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

