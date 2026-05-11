Menteşe’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İsmet Çatak Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



