Denizde elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler davasında karar çıktı

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bugün, olaya ilişkin dava Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Geçtiğimiz duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

1 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler 7 Haziran 2024'te İstanbul Büyükçekmece'de iş bulma vaadiyle çağrıldığı evde öldürülüp halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından baş şüpheliler Yavuz Güngör ve Fırat Baykara tutuklanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

